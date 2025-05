Durchmarsch in die Kreisliga: Kreutherinnen feiern Meisterschaft

Die Fußballerinnen des TSV Otterfing warten in der Bezirksliga 1 weiterhin auf ein Erfolgserlebnis, während sich der FC Real Kreuth in der Kreisklasse 2 die Meisterschaft sicherte. Keine Tore gab es in der A-Klasse 4 zwischen dem SV Prutting II und der SG Au/Parsberg. TSV Otterfing – DJK Otting 1:4 (0:1) Tore: 0:1/0:2 Kurz (27./49.), 1:2 Dietz (57.), 1:3 Lindner (59.), 1:4 Rieder (79.). Mehr drin gewesen wäre für die Spielerinnen des TSV Otterfing beim Heimspiel gegen Otting. Sie mussten sich jedoch klar mit 1:4 geschlagen geben. „Es war eine sehr unverdiente Niederlage. Wir waren über lange Zeit spielerisch die bessere Mannschaft und haben Otting unter Druck gesetzt“, berichtet TSV-Trainer Marius Blasco. Den ersten Treffer machten aber die Gäste. Direkt nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeberinnen den Ausgleich auf dem Fuß, im Gegenzug fiel nach einem Freistoß und einem Abstimmungsfehler das 0:2. Alena Dietz sorgte mit dem verdienten Anschlusstreffer wieder für Hoffnung bei den Otterfingerinnen, doch wiederum postwendend fiel das 1:3. Danach war die Luft raus, und Otting machte alles klar. „Wir konnten uns trotz des guten Einsatzes wieder nicht belohnen. Am Mittwoch versuchen wir es wieder“, sagt Blasco. Dann empfängt der TSV ab 20 Uhr Attenkirchen zum Nachholspiel. SG Haunshofen/Söchering – FC Real Kreuth 2:4 (2:1) Tore: 1:0 Stadler (11.), 1:1 Soyer (16./ET), 2:1 Ahrens (42.), 2:2 Platz (58./ET), 2:3 Hörth (65.), 2:4 Wagenforth (66.). Ein hartes Stück Arbeit mussten die Spielerinnen des FC Real Kreuth in Haunshofen verrichten, ehe sie die Partie mit 4:2 für sich entschieden und sich damit die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 gesichert haben. „Wir haben die Anfangsphase verschlafen und sind viel hinterhergelaufen“, berichtet FC-Trainer Peter Öttl. So gingen die Gastgeberinnen zweimal in Führung und trafen auch noch zwei weitere Male ins eigene Tor. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, aber die Eigentore irgendwie doch erzwungen“, sagt Öttl. Beim Stand von 2:2 stand die Partie auf des Messers Schneide. Mit viel Willen setzte sich Julie Hörth durch und traf zum 3:2 für Kreuth. Lilly Wagenforth machte mit einem satten Schuss ins kurze Kreuzeck und dem 4:2 alles klar. „Ein etwas glücklicher Sieg gegen einen kämpferisch und spielerisch sehr guten Gegner. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit war er aber nicht unverdient“, resümiert Öttl. Danach knallten bei Kreuth die Sektkorken, und die Meisterschaft wurde würdig gefeiert. (Thomas Spiesl)