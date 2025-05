Jubel mit Sektdusche und Bier: Die jungen Fußballer des TSV Feldafing von Trainer Jürgen Mergner (ganz links) sind vorzeitig Meister der A-Klasse 5. – Foto: Privat

Durchmarsch in die Kreisklasse: TSV Feldafing feiert Meisterschaft und will ungeschlagen bleiben

Dem TSV Feldafing ist der Durchmarsch geglückt. Nach dem Aufstieg feiert die Mannschaft die Meisterschaft in der A-Klasse.

Feldafing – Dass den Fußballern des TSV Feldafing in dieser Spielzeit Großes gelingen könnte, hatte sich bereits seit Wochen und Monaten abgezeichnet. Am Sonntag krönte der Verein seine hervorragende Saisonleistung mit der vorzeitigen Meisterschaft in der A-Klasse 5. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagt Trainer Jürgen Mergner. Unter dem Übungsleiter waren die Feldafinger erst im Vorjahr aus der B-Klasse aufgestiegen, jetzt marschiert das Team durch bis in die Kreisklasse. „Ein hartes Stück Arbeit“ beim Meisterschaftsfinale gegen den SV Polling II

Dass es mit der Entscheidung in Sachen direkter Aufstieg überhaupt bis zum vorletzten Spieltag gedauert hatte, lag einzig und allein an der starken Konkurrenz aus Starnberg und Schäftlarn (siehe Kasten). Feldafing legte als Aufsteiger 2024/25 nämlich eine außergewöhnliche Serie hin: In den bisherigen 23 Saisonspielen blieb der designierte Meister ungeschlagen, es stehen 20 Siege und drei Remis zu Buche. Dabei gewann der TSV jedes einzelne Heimspiel sowie alle Partien nach der Winterpause. „Die Ergebnisse sind natürlich Wahnsinn, man muss aber trotzdem ein wenig differenzieren“, analysiert Mergner. „Defensiv standen wir die ganze Saison über sehr stabil. In der Chancenauswertung sehe ich aber noch Luft nach oben.“ So., 25.05.2025, 16:00 Uhr SV Polling SV Polling II TSV Feldafing Feldafing 0 1 Abpfiff