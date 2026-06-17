Durchmarsch! Fulle-Kicker mit zweitem Titel – jetzt kommt der FulleCup

Die Fulle-Kicker haben den nächsten Meilenstein ihrer noch jungen Vereinsgeschichte erreicht. Mit der zweiten Meisterschaft in Folge sicherte sich der Verein den Aufstieg in die Kreisliga A und setzte damit seine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fort. Nur zwei Jahre nach der Gründung steht bereits der zweite Titel zu Buche – ein Beleg dafür, dass sich das Projekt längst zu einer festen Größe im regionalen Fußball entwickelt hat.
Der erneute Titelgewinn hat für die Verantwortlichen eine besondere Bedeutung. Nachdem bereits die Premierensaison mit der Meisterschaft endete, gelang nun das Kunststück, den Erfolg zu wiederholen. Die Mannschaft bestätigte damit eindrucksvoll, dass der erste Titel kein einmaliger Ausreißer war. Stattdessen sehen die Fulle-Kicker den sportlichen Erfolg als Ergebnis einer klaren Vereinsphilosophie, die auf Gemeinschaft, Teamgeist und langfristigem Aufbau basiert.
Parallel zum Aufstieg der ersten Mannschaft wächst der Verein auch organisatorisch weiter. Zur Saison 2026/27 werden die Fulle-Kicker erstmals eine zweite Mannschaft ins Rennen schicken, die in der Kreisliga C an den Start gehen soll.
Geleitet wird das neue Team von Markus Stappmann und Ivan Bukovic. Die zweite Mannschaft soll dabei nicht als klassische Reserve fungieren, sondern als eigenständiger Bestandteil des Vereins. Ziel ist es, weiteren Spielern eine sportliche Heimat zu bieten, zusätzliche Perspektiven zu schaffen und die Basis des Vereins dauerhaft zu verbreitern.
Mit diesem Schritt reagieren die Verantwortlichen auf das wachsende Interesse am Verein und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Spieler, sich innerhalb der Vereinsstruktur einzubringen.
Das größte Projekt des Sommers wirft bereits seine Schatten voraus. Am 11. Juli veranstalten die Fulle-Kicker mit dem FullCup '26 erstmals ein eigenes Turnier und damit die größte vereinseigene Veranstaltung ihrer Geschichte.
In der Fulle-Arena treffen neben den Gastgebern der VfL Simmershausen, der TSV Besse II, der Spielverein 06, Brunslar/Wolfershausen sowie die SG Söhrewald aufeinander. Gespielt wird mit sechs Teams in zwei Gruppen.
Besondere Akzente setzen die Organisatoren dabei auch abseits des Rasens. Die Gruppenauslosung soll live übertragen werden, zudem ist eine Übertragung des Turniers auf Twitch geplant. Das Finale ist für 18.30 Uhr angesetzt.
Doch die Verantwortlichen verstehen den FullCup nicht ausschließlich als Fußballturnier. Vielmehr soll die Veranstaltung Vereine zusammenbringen, Freundschaften stärken und den Austausch über den sportlichen Wettbewerb hinaus fördern.
Rund um das Turnier planen die Fulle-Kicker ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Sommerfest-Charakter. Besucher dürfen sich auf Fassbier, Verpflegungsstände, Aufenthaltsbereiche sowie Angebote für Kinder einschließlich einer Hüpfburg freuen.
Die Veranstaltung soll bewusst ein Treffpunkt für Familien, Vereinsmitglieder, Fans und Fußballinteressierte aus der gesamten Region werden. Nach dem sportlichen Teil ist zudem eine gemeinsame Afterparty mit allen teilnehmenden Vereinen vorgesehen.
Mit dem Aufstieg in die Kreisliga A, der Gründung einer zweiten Mannschaft und der Premiere des FullCup'26 steht der Verein vor dem nächsten großen Schritt. Die sportlichen Erfolge der vergangenen beiden Jahre bilden dabei das Fundament für eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist.