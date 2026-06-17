Durchmarsch! Fulle-Kicker mit zweitem Titel – jetzt kommt der FulleCup Aufstieg in die Kreisliga A perfekt – Verein wächst von red · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mara

Die Fulle-Kicker haben den nächsten Meilenstein ihrer noch jungen Vereinsgeschichte erreicht. Mit der zweiten Meisterschaft in Folge sicherte sich der Verein den Aufstieg in die Kreisliga A und setzte damit seine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fort. Nur zwei Jahre nach der Gründung steht bereits der zweite Titel zu Buche – ein Beleg dafür, dass sich das Projekt längst zu einer festen Größe im regionalen Fußball entwickelt hat.

Der erneute Titelgewinn hat für die Verantwortlichen eine besondere Bedeutung. Nachdem bereits die Premierensaison mit der Meisterschaft endete, gelang nun das Kunststück, den Erfolg zu wiederholen. Die Mannschaft bestätigte damit eindrucksvoll, dass der erste Titel kein einmaliger Ausreißer war. Stattdessen sehen die Fulle-Kicker den sportlichen Erfolg als Ergebnis einer klaren Vereinsphilosophie, die auf Gemeinschaft, Teamgeist und langfristigem Aufbau basiert. Zweite Mannschaft startet in der Kreisliga C Parallel zum Aufstieg der ersten Mannschaft wächst der Verein auch organisatorisch weiter. Zur Saison 2026/27 werden die Fulle-Kicker erstmals eine zweite Mannschaft ins Rennen schicken, die in der Kreisliga C an den Start gehen soll.

Geleitet wird das neue Team von Markus Stappmann und Ivan Bukovic. Die zweite Mannschaft soll dabei nicht als klassische Reserve fungieren, sondern als eigenständiger Bestandteil des Vereins. Ziel ist es, weiteren Spielern eine sportliche Heimat zu bieten, zusätzliche Perspektiven zu schaffen und die Basis des Vereins dauerhaft zu verbreitern. Mit diesem Schritt reagieren die Verantwortlichen auf das wachsende Interesse am Verein und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Spieler, sich innerhalb der Vereinsstruktur einzubringen.