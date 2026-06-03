Durchmarsch des VfB Ginsheim

Ginsheimer Gemeinschaftsprodukt: Beim Durchmarsch der VfB-Fußballer in die Verbandsliga griffen alle Rädchen ineinander. Foto: Uwe Krämer

Ginsheim. Groß war die Freude beim VfB Ginsheim über das Erreichte in der Saison 2025/26. Als Aufsteiger in die Gruppenliga Darmstadt trat der Ginsheimer Traditionsverein an und hoffte oben mitspielen zu können. Am Ende stand fast das Double: die Meisterschaft in der Gruppenliga und der Gewinn des Kreispokals, den Ginsheim unglücklich im Finale gegen den höherklassigen VfR Groß-Gerau mit 0:1 verlor.

„Das war eine intensive Saison, aber diese haben wir sehr positiv erlebt. Von Anfang an war zu spüren, dass in der Mannschaft großes Potenzial steckt – sportlich, aber vor allem auch charakterlich. Die Jungs haben Woche für Woche mitgezogen, sich nie hängen lassen und haben enorme Mentalität gezeigt. Als Aufsteiger Meister zu werden in einer so starken und ausgeglichenen Gruppenliga, das empfinde ich als etwas ganz Besonderes“, freut sich Trainer Jonas Schuster.

Dabei war es auch das glückliche Händchen bei den Ergänzungen nach dem Wiederaufstieg aus der Kreisoberliga, das den Schlüssel zum Erfolg bildete. Mit Tobias Kolb, Marlon Igerst, Mehmet Yildiz, Marvin Wiesenäcker, Paul Pfeffer, Timo Knoll, Benjamin Alic und Chidera Ashibuogwu fand Ginsheim Leistungsträger, die sich allesamt gut einfügten. „Was man auch nicht unterschätzen darf: Seit Beginn dieser Saison habe ich neben meinem spielenden Co-Trainer Can Özer, mit Fabian Walther einen weiteren Co-Trainer an meiner Seite. Fabi ist ein großes Trainertalent, hat ein unglaubliches Fachwissen und gibt mir sowohl in der Trainingswoche, als auch am Spieltag wichtige Impulse“, gibt Schuster Lob weiter. Dass sein Team die Spielidee mit und gegen den Ball zu arbeiten nochmals verfeinern konnte und so in der Lage war, flexibler und weniger ausrechenbar auf dem Platz zu agieren, sieht er als Schlüssel zur Saison an. „Wir haben teilweise in einem Spiel zwei bis drei unterschiedliche Systeme gespielt und waren trotzdem sicher in unseren Abläufen.“

Dass am Ende die Meisterschaft der Gruppenliga und das Kreispokalfinale stehen würde, hatte der Ginsheimer Trainer nicht erwartet. „Wenn du neu in eine Liga kommst, kannst du nicht erwarten, dass du im ersten Jahr direkt wieder Meister wirst. Die gesamte Mannschaft hat sich schneller weiterentwickelt, als ich es für möglich gehalten hätte. Am Ende ist der Erfolg vielleicht nicht komplett überraschend, aber definitiv außergewöhnlich und hart erarbeitet.“

Einen Schlüsselmoment erlebte Schuster früh in der Saison. „Wir haben Ende August beim FC Fürth gespielt und mussten eine Stunde in Unterzahl bestreiten. Am Ende erkämpften wir uns einen 2:0-Auswärtssieg und mussten nur drei Tage später zum Tabellenführer nach Riedrode, die bis dahin nicht einen einzigen Punkt abgegeben hatten. Unter der Woche, auswärts, Flutlicht, Erster gegen Zweiter - und wir gewinnen mit 7:1. Anschließend saß ich in der Kabine und dachte mir: „Das kann wirklich eine besondere Saison werden. Wir haben an jenem Tag die Tabellenführung übernommen und nicht mehr hergegeben.“

20 Spieler des aktuellen Kaders bleiben in Ginsheim, darunter alle Leistungsträger. „Da Torwart Freddy Erb kürzertreten muss, haben wir uns mit Simon Marschall einen spannenden Torhüter geholt. Weiterhin kommen mit Emincan Özbek (SKV Büttelborn) und Marlon Koffler (RW Walldorf II) zwei dynamische Außenspieler und Tim Baatz (Eddersheim) für das Mittelfeld“, so Schuster abschließend.

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