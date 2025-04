Durchhalten

Nummer eins von den Duellen mit den Top vier ist geschafft. Die 2:6-Niederlage beim Spitzenreiter DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal vom Ostermontag hört sich allerdings heftiger an, als sie gewesen ist. "Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen, es war deutlich mehr drin für uns", versichert Denis Schwager. Der SG-Trainer bemängelt die fehlende Kaltschnäuzigkeit bei den eigenen Chancen und macht genau darin die Qualität des Primus aus: "Ziegelhausen hat zwar nicht die beste Mannschaft der Liga, sie sind aber die Cleversten."

Noch spielstärker schätzt er den kommenden Gegner ein. Am Sonntag um 15 Uhr schlägt der FK Srbija Mannheim im Kettenwald auf. "Wir spielen zuhause und wir wissen, das hier sehr viel möglich ist", so Schwager. Die Heimbilanz bestätigt seinen Optimismus, als Zehnter stehen die Kirchardter in dieser Statistik ordentlich da und haben mehr Siege gesammelt (5) als Niederlagen kassiert (4).

Der derzeitige zwölfte Rang würde genau zum Klassenerhalt reichen. Schwager gibt zu, dass er das Tableau genau im Blick hat. Er sagt: "Es wäre vermessen zu behaupten, dass es mich nicht interessieren würde, was die anderen so treiben. Allerdings ist es zweitrangig, wie die Konkurrenz spielt, wenn wir unsere Partien gewinnen."