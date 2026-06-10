"Durchfeiern bis zum Vorbereitungsstart" - Vorwärts ist Meister!

Zunächst gingen die Gäste aus Vechta durch Shqipron Stublla in Führung. Kurz vor der Pause glich Kamaljit Singh zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hölscher Vorwärts erstmals in Front, ehe Kamaljit Singh mit zwei weiteren Treffern den Vorsprung ausbaute. Nach dem zwischenzeitlichen 4:2 durch Kofan Mamo setzte Levin Heidrich in der Schlussminute den Schlusspunkt.

Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Viktor Maier stolz auf seine Mannschaft. „Wir sind absolut happy“, sagte der Meistertrainer. „Die Saison hatte Höhen und Tiefen, deshalb ist diese Meisterschaft nicht selbstverständlich.“ Letztendlich konnte man die Saison mit einem Punkt vor Garrel beenden, was an einer super Rückrunde lag.

Entscheidend sei vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft gewesen. „Wir sind mit einem Fokus von Spiel zu Spiel gegangen, haben Zusammenhalt gezeigt und, immer an uns geglaubt“, erklärte Maier.