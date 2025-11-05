Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
In dieser Saison schwer vom Ball zu trennen und am Torerfolg zu hindern: Noah Sindermann (Mi.) vom FV Wallau, der in der Fußball-A-Liga Biedenkopf schon 14 Mal getroffen hat. (Archivfoto)
Durchbruch mit 18: So tickt Noah Sindermann vom FV Wallau
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Vier Tore zuletzt, schon 14 in der laufenden Saison der Fußball-A-Liga Biedenkopf: Noah Sindermann vom FV Wallau startet richtig durch. Was den 18-Jährigen aktuell so stark macht +++
Biedenkopf-Wallau. Noah Sindermann hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Der 18-jährige Angreifer von Fußball-A-Ligist FV Wallau kennt sich mit Zahlen also bestens aus. Eine einfache Rechnung zur sportlichen Bedeutung des Sturmtalents für den aktuellen Tabellenzwölften geht so: Sindermann macht 14 von 33 Toren seines FVW – und damit über 40 Prozent aller Saisontreffer. Ist das nicht zu viel Druck für einen so jungen Spieler?