Ligabericht
In dieser Saison schwer vom Ball zu trennen und am Torerfolg zu hindern: Noah Sindermann (Mi.) vom FV Wallau, der in der Fußball-A-Liga Biedenkopf schon 14 Mal getroffen hat. (Archivfoto)
Durchbruch mit 18: So tickt Noah Sindermann vom FV Wallau

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Vier Tore zuletzt, schon 14 in der laufenden Saison der Fußball-A-Liga Biedenkopf: Noah Sindermann vom FV Wallau startet richtig durch. Was den 18-Jährigen aktuell so stark macht +++

Biedenkopf-Wallau. Noah Sindermann hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Der 18-jährige Angreifer von Fußball-A-Ligist FV Wallau kennt sich mit Zahlen also bestens aus. Eine einfache Rechnung zur sportlichen Bedeutung des Sturmtalents für den aktuellen Tabellenzwölften geht so: Sindermann macht 14 von 33 Toren seines FVW – und damit über 40 Prozent aller Saisontreffer. Ist das nicht zu viel Druck für einen so jungen Spieler?

