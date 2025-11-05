Durchbruch mit 18: So tickt Noah Sindermann vom FV Wallau

Biedenkopf-Wallau. Noah Sindermann hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Der 18-jährige Angreifer von Fußball-A-Ligist FV Wallau kennt sich mit Zahlen also bestens aus. Eine einfache Rechnung zur sportlichen Bedeutung des Sturmtalents für den aktuellen Tabellenzwölften geht so: Sindermann macht 14 von 33 Toren seines FVW – und damit über 40 Prozent aller Saisontreffer. Ist das nicht zu viel Druck für einen so jungen Spieler?