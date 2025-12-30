Durchatmen, sortieren, angreifen

Der SV Kaufungen 07 nutzt die Winterpause, um körperlich wie mental zur Ruhe zu kommen – eine „notwendige Pause“, wie Kapitän Miguel Schneppe betont. Im Anschluss wartet eine klar strukturierte und intensive Vorbereitung mit klassischen Trainingseinheiten und Testspielen. Vor allem an den Abläufen und Automatismen will Kaufungen arbeiten, um im neuen Jahr stabiler aufzutreten. Das Ziel: weniger Schwankungen, mehr Verlässlichkeit und ein klareres sportliches Profil.

Die bisherige Saisonbilanz fällt gemischt aus. Gute Phasen zeigten das Potenzial der Mannschaft, doch die Leistung blieb zu selten konstant. Defensiv kosteten Kommunikationsprobleme wichtige Punkte, offensiv fehlten Ideen und Durchschlagskraft gegen tief stehende Gegner. Positiv bleibt: Einsatzwille und Mentalität waren meist vorhanden, und in schwierigen Momenten zeigte das Team Charakter. In Kaufungen herrscht die Überzeugung, dass mehr möglich ist, wenn Automatismen und Stabilität wachsen.

Personelle Veränderungen sind derzeit nicht fixiert, weshalb sich der Verein nicht festlegt. Sportlich blickt Kaufungen dennoch optimistisch nach vorn: Die Rückrunde soll deutliche Fortschritte bringen, eine konstante Entwicklung und möglichst viele Punkte. Im Titelkampf sieht Schneppe Rengershausen und Grebenstein vorn, während im Tabellenkeller „viele Mannschaften“ gefährdet bleiben. Große Vereinsschlagzeilen gibt es aktuell nicht – der Fokus liegt klar auf der sportlichen Weiterentwicklung.

Für Kaufungen bleibt die Rückrunde eine Chance zur Korrektur: weniger Schwankungen, mehr Identität und ein sichtbarer Schritt nach vorn. Ob das gelingt, entscheiden nicht Worte – sondern die Wochen nach der Pause.