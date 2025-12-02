– Foto: Jürgen & Kimi Mü

Durchatmen. Runterkommen. Freuen. Das ist eine recht gute Schrittfolge, um sich unmittelbar nach dem Thüringenligaspiel (14. Spieltag) des FSV Schleiz gegen den TSV Gera-Westvororte im Lager der Gastgeber auf genau das zu besinnen, was der 1:0-Erfolg vor 159 Zuschauern eben war: Ein Sieg und damit drei Punkte.

Und doch wackelte dieser in der Schlussphase gewaltig. Ein Gegner, der noch einmal alles für den Ausgleich gab, beste eigene Kontersituationen in x-facher Überzahl, die nicht in einen erlösenden zweiten Treffer umgewandelt werden konnten, und eine ebenso bittere wie späte gelb-rote Karte für den eingewechselten Elton Marciano Sa (90+5) sorgten für wahrlich anstrengend anzuschauende und sicher auch zu spielende letzte Minuten. Schließlich sollte ein Treffer kurz nach dem Wiederanpfiff das Goldene Tor bedeuten und über Sieg und Niederlage entscheiden. BERICHT von L. Broßmann // FSV Schleiz

Zuvor hatten die Hausherren im ersten Durchgang ein Plus an Ballbesitz und auch die ersten nennenswerten Möglichkeiten der Partie. Albert Pohls Kopfball (9.) als auch Paul Dorns Versuch von der Strafraumkante aus (12.) waren aber nicht präzise bzw. kräftig genug, um ihren Weg ins Gehäuse von Gästekeeper Thrum zu finden. Auf der anderen Seiten hatten besondere die Aktionen von Flügelspieler Winefeld stets Hand und Fuß. Bamba konnte seinen scharfen Querpass nach einem herrlichen Spielzug aber in höchster Not abfangen (16.) und Teamkollege Wolff ließ den Steckpass des TSV-Akteurs unfreiwillig über den Spann und so in die Laubbäume rutschen (21.). Das waren die besten Gelegenheiten des ersten Durchgangs. Auch Schulz (27.) und FSV-Torwart Jünger (44.) mussten noch einmal in gefährlichen Situationen eingreifen. Bei Schleiz blieb es weitaus weniger zwingend. Einzig Langers Flatterball (25.) und Pohls Versuch aus dem Gewusel heraus (36.) waren weitere Annäherungen ans Gästetor in Hälfte eins. Früh in der zweiten Halbzeit avancierte David Langer dann aber zum Matchwinner, als er Mendes' Eingabe alleinstehend direkt nahm und flach durch die Thrums Beine vollendete (49.). In der Folge kreierten die Schleizer besonders über die rechte Angriffsseite immer wieder gute Möglichkeiten, die besten durch Mendes nach Pohl-Querpass (68.) und als Pätz den Torschützen am langen Pfosten bediente (80.). In beiden Fällen gelang es den Adressaten aber nicht zu treffen: Mendes konnte den Ball nicht verarbeiten; Langers Abschluss wurde auf der Linie pariert. Und so kämpfte sich der Gast noch einmal zu einer heißen Schlussphase, in der Schumanns Hieb von Jünger pariert werden konnte (90.). Die unzähligen Schleizer Kontermöglichkeiten in mehrfacher Überzahl werten wir an der Stelle besser nicht aus.

Fazit: Schleiz sprang auf Rang sieben und empfängt am nächsten Wochenende Verfolger Fahner Höhe. Der TSV Gera-Westvororte rutschte hingegen auf den letzten Tabellenplatz ab.