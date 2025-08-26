Durchatmen beim FCVE: Hampe und Co. holen Dreier in Pilsting

Mit einem 3:1 Auswärtssieg konnten die Vilstallöwen in Pilsting drei wichtige Punkte einfahren. Gegen einen tiefstehenden Gastgeber ging man zwar mit 0:1 in Rückstand doch zwei Standardtore drehten die Partie. Jonas Brambs traf in der Schlussphase zum 3:1 Endstand.

Gegenüber der Vorwoche musste FCVE-Coach Andreas Kirschner aufgrund einiger Abwesenheiten und Verletzungen die Startaufstellung gleich an mehreren Positionen ändern. Tobias Holzner rückte aus der zweiten Mannschaft in die Startformation des FCVE als Spielmacher und konnte durch eine gute Leistung auf sich Aufmerksam machen.

Nach wenigen Minuten war auch die Taktik der Gastgeber zu erkennen: Aus einer tiefstehenden Abwehr sollte der FCVE durch lange Bälle ausgehebelt werden, wobei der erste Versuch gleich ins Schwarze traf: Nach einem langen Ball stand am Ende Matthias Wagner goldrichtig und vollstreckte aus 16 Metern zur 1:0 Führung (16. Minute). Der FCVE blieb aber geduldig und kam nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Andreas Frank zum verdienten Ausgleich (30. Minute). Bis zur Halbzeit konnte Pilsting die FCVE-Offensive in Schach halten.

Nach dem Seitenwechsel bleib das Spielmuster gleich: Der FCVE mit viel Ballbesitz lief gegen eine gute Defensive der Gastgeber an. Der Führungstreffer fiel dann erneut nach einen Standard: Ein Eckball von Tobias Holzner landete bei Maxi Hampe am langen Pfosten, welcher per Kopf den Führungstreffer markierte (61. Min.) Nach dem Treffer blieb der FCVE weiter dominant und entschied die Partie dann vorzeitig durch Jonas Brambs, welcher nach Vorlage von Cedric Gruber zentral zum 3:1 einschob (70. Min.) In der Schlussphase agierte Pilsting dann Offensiver und hatte mehr Spielanteile, konnte sich aber keine nennenswerte Großchance erspielen.

FCVE-Coach Andreas Kirschner nach dem Spiel: "Es war heute das erwartet schwierige Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, der bis zuletzt aufopferungsvoll gekämpft hat und jeden Zweikampf kompromisslos geführt hat. Wir konnten heute mit viel Geduld und Konzentration dieses Bollwerk knacken und einen verdienten Auswärtsdreier einfahren! Leider gingen wir wieder durch einen Gegentreffer aus heiterem Himmel in Rückstand - jedoch zeigte sich, wie viel Charakter in der Truppe steckt! Nicht nur spielerisch, auch kämpferisch und mental war das heute eine überragende Leistung, die uns Aufwind für die nächsten Wochen geben wird."