Durch umstrittenes Tor: Raisting verliert gegen Olching

Frederik Specht vergibt die große Chancen zum möglichen 2:0 - Bezirksliga Süd - Fußball - 4. Spieltag - Saison 2025/26 - SV Raisting (SVR) - SC Olching (SCO) - 17. August 2025 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Raisting verliert sein Heimspiel gegen den SC Olching. Im Mittelpunkt der Partie stand dabei auch der Schiedsrichter.

Raisting – Der Zorn des Volkes begleitete die Schiedsrichter auf ihrem Weg in die Kabine. Johannes Franz hingegen stand paralysiert am anderen Ende, auf Distanz zu seinem Team. Vom Platz war er geflogen, nach einer gelb-roten Karte. Die entscheidende Szene, die Raistings Weltschmerz nochmals weiter anschwellen ließ, lastete schwer auf den Seelen der Gastgeber. Das Siegtor der Olchinger zum 2:1 fiel unter gütiger Mithilfe des SVR und des Schiedsrichters. Auf den Abspielfehler von Henri Gersbach wollte der Coach gar nicht groß eingehen. Mit 19 Jahren gesteht man einem Innenverteidiger solche Patzer zu. „Es wird nicht passieren, dass ich da auf ihn einhaue“, betonte Franz. Abseitsstellung vor dem 1:2 nicht erkannt

Anders verhielt es sich aber in Bezug auf Schiri Moritz Breituck und seinen Assistenten. Beim Pass auf Olchings Torschütze Luka Batarilo-Cedric stand ein Teamkollege klar im Abseits, bewegte sich zunächst auch Richtung Ball, was Raistings Torwart Urban Schaidhauf irritierte. Diesen Fall argumentierte zumindest der SVR. „Urbi wird maßgeblich beeinflusst“, befand Franz. Sein Protest fiel dermaßen deutlich aus, dass der Referee ihn mit der zweiten gelben Karte rauswarf. Die erste Verwarnung hatte er beim Elfmeter, der zum 1:1 für Olching führte, kassiert. Gestern, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting SC Olching SC Olching 1 2 Abpfiff

Auch da verketteten sich zwei Missgeschicke. Ein verlorener Zweikampf an der Eckfahne führte zu einer unüberlegten Grätsche. Die einen fanden: durchaus ein Foul. Die anderen hingegen sahen kein Vergehen, aber ein völlig unnötig eingegangenes Risiko. „Ich will mich auf keine Seite schlagen“, sagt der Coach hinterher. So oder so sei die Situation einfach nicht gut gelöst worden. Einmal mehr also kostet Raistings Jugendlichkeit und Naivität Punkte. Losgelöst von den Ereignissen war es Hannes Franz besonders wichtig, dass der Abwärtsstrudel sein Team nicht zu verschlucken beginnt. „Meine größte Angst ist, dass die Mannschaft irgendwann den Glauben an sich verliert“, sagte der Coach.

Ferenc Ambrus trifft per Elfmeter zum 1:1 gegen Urban Schaidhauff - Bezirksliga Süd - Fußball - 4. Spieltag - Saison 2025/26 - SV Raisting (SVR) - SC Olching (SCO) - 17. August 2025 – Foto: Andreas Mayr