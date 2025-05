Durch Sieg beim SV Genc: Katernberg sichert sich Aufstiegs-Relegation

Am 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 behält Aufstiegsanwärter DJK Sportfreunde Katernberg im Topduell gegen Verfolger SV Genc Osman Duisburg die Oberhand tritt mit einem 2:1-Erfolg im Gepäck die Heimreise an. Durch diesen vergrößern die Sportfreunde den Vorsprung auf den Konkurrenten auf 16 Punkte und sind folglich nicht mehr einzuholen, weshalb die Teilnahme an der Landesliga-Relegation vorzeitig gesichert ist. Auch im Tabellenkeller ging es derweil hoch her: Während der 1. FC Styrum bereits am Samstag im Kellerduell gegen Tabellennachbar VfB Frohnhausen das Nachsehen hatte, knüpft Aufsteiger TSV Bruckhausen Kontrahent Viktoria Bucholz einen Punktgewinn ab, weshalb die beiden Konkurrenten nun die beiden letzten Nicht-Abstiegsränge belegen.