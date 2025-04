Durch Patzer von Werden-Heidhausen - Katernberg wieder dran

Katernberg erledigt Hausaufgaben

Während der Tabellenführer patzte, war der Verfolger sofort zur Stelle. In der Partie gegen den Tabellenzehnten GSG Duisburg zeigte der Aufstiegsaspirant von Beginn an, dass er weiterhin am Tabellenersten dran bleiben will. So war es Top-Torschütze Timo Conde der die Führung nach nur einer Minute besorgte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang den Sportfreunden durch Tore von Luca Campe (38.), Andreas Kewe (40.) und Christopher Löffler (41.) die vorzeitige Entscheidung in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit verbuchte dann noch Michee Yombo mit seinem ersten Saisontreffer den 5:0-Endstand.

Der Patzer der Spitze konnte also ausgenutzt werden und der Rückstand auf drei Punkte verringert werden. "Die erste Halbzeit war super, ich war selbst begeistert, wie druckvoll und konsequent wir waren. Das haben die Jungs super umgesetzt", sagte der Cheftrainer Sascha Fischer dem RevierSport.

Restprogramm birgt Gefahren

Noch neun Spiele muss Katernberg diese Spielzeit absolvieren. Von den restlichen Gegnern befinden sich viele im unteren Mittelfeld oder Abstiegskampf, wie beispielsweise der auf dem 17. Platz stehende FSV Duisburg der am 27. Spieltag auf die Sportfreunde wartet. Ein vermeintlich leichtes Restprogramm, welches Fischer jedoch nicht unterschätzen will. "Ich glaube, die Spitzenspiele sind es nicht. Es sind eher die Kleinen, über die wir stolpern, zum Beispiel gegen Fatihspor vor ein paar Wochen. Da rechnet auch keiner mit. Genauso wenig wie ich mit dem Unentschieden von Werden gegen Mülheim gerechnet habe", erklärte Übungsleiter.

Wenn es bei diesem Punkteabstand zwischen Werden und Katernberg bleiben würde, dann würde es ein absolutes Endspiel zwischen diesen beiden Mannschaften am letzten Spieltag geben.

Um sich dieses Endspiel zu verdienen, muss die Truppe von Fischer ihre Hausaufgaben machen. In der kommenden Partie können sie damit weitermachen, wenn es gegen den Fünfzehnten TSV Bruckhausen geht.