Durch Niederlage im Kellerduell: TGD Essen steigt in Kreisliga ab

Kellerkind TSV Bruckhausen und der Tabellendritte SV Genc Osman Duisburg eröffneten schon am Freitagabend im direkten Duell den 31. Spieltag. Dabei kam es, nach dem 1:1-Remis im Hinspiel, am Ende erneut zu einer Punkteteilung. Die Gäste aus Duisburg, die aufgrund der Tabellensituation zwar als klarer Favorit, aufgrund der aktuellen Formkurve allerdings geschwächt in die Partie gingen, erwischten dabei den besseren Start: Nach bereits sieben Minuten besorgte Mittelfeld-Stratege Sandro Garcia Melian die frühe Führung, ehe eine halbe Stunde der nächste Rückschlag für die Hausherren aus Bruckhausen folgte: Abwehrchef Niklas Poeggel flog mit glattroter Karte vom Platz, wodurch der TSV eine gute Stunde in Unterzahl ranmusste.

Doch trotz Rückstand und einem Mann weniger war es der Gastgeber, der anschließend für den nächsten Torerfolg sorgte: Younes Fagrach traf nur wenige Minuten nach dem Platzverweis zum Ausgleich und zugleich zum Pausenstand. Die zweite Halbzeit startete dann erneut zugunsten der Gäste: SV Genc-Stürmer Burak Yildiz und erneut Melian brachten den Favoriten innerhalb von drei Minuten mit 3:1 auf die Siegerstraße. Doch auch von diesen Rückschlägen erholte sich Bruckhausen wieder: Durch einen Doppelschlag von Topstürmer Josef Abi-Haidar gelang dem Underdog erneut der Ausgleich. Nachdem der Offensivmann zunächst den Anschlusstreffer erzielte, verwandelte der 24-jährige anschließend einen Foulelfmeter zehn Minuten vor dem Ende zum 3:3. Verursacher Mertcan Akdeniz sah für sein Foul zudem die Ampelkarte, weshalb das Spiel folglich in Gleichzahl beendet wurde.

Das Unentschieden hilft dabei keinem der beiden Teams so richtig weiter: Während der TSV Bruckhausen mit 32 Punkten auf der Habenseite lediglich zwei Zähler vor der Grauzone steht, für den SV Genc Osman Duisburg hält die Negativserie von fünf sieglosen Spielen in Serie weiter an. Durch diese Bilanz stellt der SV Genc die zweitschwächste Bilanz aller Mannschaften, weshalb nun auch Tabellenrang drei in Gefahr ist. Der TSV hingegen kann im Falle eines Sieges von Konkurrent 1. FC Styrum im Kellerduell am Samstag auf einen Abstiegsplatz abrutschen.