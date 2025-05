Durch Kantersieg: Dingden steigt erstmals in die Oberliga auf

Am Wochenende steigt der 31. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, an dem es sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf zu wichtigen Vorentscheidungen kommen kann. Ligaprimus SV Blau-Weiß Dingden kann im Auswärtsspiel am Sonntag bei Abstiegskandidat FC Blau-Gelb Überruhr den endgültigen Oberliga-Aufstieg sichern, während Verfolger DJK Adler Union Frintrop seiner Favoritenrolle im Auswärtsduell bei der SG Essen-Schönebeck gerecht werden und weiterhin im Titelkampf mitmischen will. Auch im Tabellenkeller geht es hoch her: Sowohl Aufsteiger GSV Moers als auch die Tabellennachbarn VfB Speldorf und der PSV Wesel können mit einem Dreier den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen.