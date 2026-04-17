Durch Erfolg im Stadtteil-Derby Rang Zwei sichern

Guiseppe Simonetta (links) muss mit dem FC Rastpfuhl beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken II antreten – Foto: Altmaier

Zum ersten Mal findet in der Schröder-Saarlandliga ein Stadtteilderby am FC-Sportfeld statt. Die Zweite des 1. FC Saarbrücken empfängt den Nachbarn FC Rastpfuhl. Während die Gastgeber als Tabellenzweiter auf Aufstiegskurs sind, braucht das Team vom Knappenroth jeden Punkt, um den Abstieg zu vermeiden. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) beginnt um 17 Uhr.

Im Malstatter Stadtteil-Derby zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und dem Nachbarn FC Rastpfuhl steckt richtig viel sportliche Brisanz. Die FCS-Zweite hat seit vorigem Sonntag etwas zu verteidigen, als Tabellenzweiter würde man nach Abschluss der regulären Runde an der Aufstiegsrunde zur RPS-Oberliga teilnehmen. "Wir fühlen nicht, dass wir nun etwas verteidigen müssen, aber unsere Rolle hat sich verändert, wir waren die ganze Zeit der Jäger, jetzt werden wir gejagt. Wir könnten uns vor dem Spiel die anderen Ergebnisse anschauen, es wird sich aber nichts an unserer Vorgehensweise ändern, wir wissen auch so, dass wir möglichst viele Spiele gewinnen müssen, um unser Ziel, unter die ersten Fünf zu kommen, zu erreichen, da spielt es keine Rolle ob wir als Zweiter oder Vierter ins Derby gehen", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Denn gleich zwei Teams könnten die FCS-Zweite über das Wochenende zumindest vorübergehend einholen.

Mit dem FSV Jägersburg (ein Punkt zurück) und TuS Herrensohr (zwei Punkte weniger) treffen gleich zwei direkte Konkurrenten am Sonntag um 15 Uhr aufeinander. Der SC Halberg Brebach (drei Punkte zurück) ist bei der SpVgg. Quierschied gefordert.

"Wir haben drei leicht angeschlagene Spieler, Davide Ghiani und Lukas Feka haben leichte Blessuren, Aron Sänger hat eine Gesichtsverletzung, er wird sicher nicht spielen. Wir werden sicher gut genug besetzt sein, um gegen Rastpfuhl bestehen zu können. Wir werden wieder vier A-Junioren in den Kader holen, auch wenn die am Vortag in Fürth gespielt haben, wir haben das in Hasborn so praktiziert und es hat gut geklappt, es gab keinen Unterschied, im Gegenteil, zwei haben ja sogar getroffen", weist Mozain auf die neue Vorgehensweise in personeller Hinsicht hin. Rastpfuhl ist Vierzehnter, könnte übers Wochenende aber bis auf den vorletzten Platz zurück fallen. Die DJK Ballweiler-Wecklingen empfängt bereits am Freitag die nicht mehr konkurrenzfähige Borussia aus Neunkirchen, Bliesmengen-Bolchen spielt beim Schlusslicht SV Saar 05 Jugend und die mit Rastpfuhl punktgleiche SG Marpingen-Urexweiler könnte bereits am Samstag beim Aufstiegs-Anwärter FC Palatia Limbach punkten.