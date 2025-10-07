Durch Einsatz wieder zurück auf die Erfolgsspur

Alles war für das «Derby» gegen den FC Gossau 3 somit angerichtet.

Nach der überraschten aber doch hohen Niederlage (5:1) gegen den mit Spielern der ersten Mannschaft bespickten SC Zollikon 2 wollte man heute wieder durch Einsatz auf heimischen Terrain auf die Erfolgspur zurück.

Der FC Egg powerte weiter und konnte durch präzisem Passpiel gute Ballkombinationen durchführen. Man hatte bereits ein paar Minuten später die nächsten Chancen, jedoch war man immer so schnell dass man das eine ums andere Mal im Offside landete.

Pünktlich 14.00 Uhr begann das Spiel und bereits drei Minuten später zappelte der Ball im Tor des FC Gossau. Kurz nach Anpfiff eroberte der FC Egg den Ball im Mittelfeld. Widemann lancierte darauf hin Monaco in die Tiefe. Dieser startete genau im richtigen Moment und zog praktisch alleine auf das gegnerische Tor. Er umkurvte den Torhüter und musste den Ball nur noch zum 1:0 einschieben.

Durch das Mittelfeldpressing sowie das Ballhalten in den eigenen Reihen liess man dem FC Gossau praktisch weder Platz noch Ball. Jedoch schlichen sich immer wieder eigenen Fehler ein, so dass der FC Gossau trotzdem zu der einen oder anderen Ballstaffete kam. Die Zweikämpfe wurden seitens des FC Egg angenommen und immer wieder wurde es gefährlich vor dem Tor des FC Gossau.

Als ein weiterer Zweikampf gewonnen wurde, startete der nächste Angriff auf das Tor des FC Gossau.

Der Ball wurde zu Monaco gespielt, der geschickt den Ball auf den aufrückenden Liaskovsky spielte. Dieser fackelte nicht lange und schloss zum 2:0 ab.

Dies war auch der wohlverdiente Pausenstand.

Nach der Pause wollte der FC Egg dort weitermachen wo man positiv aufgehört hatte.Ziel war auch, die eigenen Fehler zu minimieren und den Deckel auf dieses Spiel zu setzen.

Um den Rhythmus weiter hoch zu halten wurden die ersten Wechsel getätigt (Mundackal für Melemannil und Baichette für Guntern).

Irgendwie waren einige nach dem Anpfiff der 2ten Halbzeit noch nicht ganz auf dem Feld und prompt gelang dem FC Gossau in der 49.Spielminute aus dem Nichts den Anschlusstreffer zum 2:1.

Dies war aber ein Weckruf für den FC Egg. Keine drei Minuten später fasste sich Ashcroft ein Herz und krönte sein gutes Spiel mit einem super Assist zu Monaco. Dieser verwertete den Assist zu seinem persönlichen Doppelpack an diesem Tag. Ein wichtiges Tor, dass den möglichen Aufschwung des FC Gossau im Keim erstickte.

Weitere Wechsel um den Rhythmus hoch zu halten folgten (Sommerhalder für Ashcroft, Ferreira für Monaco, Andrade für Liaskovsky).

Die Defensive des FC Egg wurde nur wenig, und wenn dann meistens durch eigene Fehler im Spielaufbau, unter Druck gesetzt. Jedoch wurden die defensiven Aufgaben souverän gemeistert.

Weiterhin behielt man das Mittelfeld weiterhin gut im Griff und immer wieder eröffneten sich Chancen um den Score zu erhöhen.

So auch kurz vor Schluss. Die Defensive eroberte den Ball und spielte ihn ins Mittelfeld. Dieses leitete den Ball in die Spitze und rückte nach. Durch diverse Passpiele konnte Widemann den Ball zum aufrückenden Mundackal spielen, der zum 4:1 erhöhen konnte.

Nach 90 Spielminuten pfiff der Schiedsrichter das Ende der Party und der Sieg war somit im Trockenen.

Fazit zum Spiel:

Die richtige Reaktion nach der Niederlage gegen den SC Zollikon 2 wurde heute gegeben. Wichtig war, dass man nie aufgehört hatte den Rhythmus zu senken, sowie man über das ganze Spiel mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen musste.

Nun geht es kommenden Sonntag, 12.10.25 weiter. Anpfiff in Witikon um 14.00 Uhr.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei und unterstützt uns dabei.