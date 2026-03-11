"Durch die Rote Karte bekam das Spiel eine klare Wendung"

Das Spiel nahm bereits in der Anfangsphase eine dramatische Wendung, die den Matchplan der Gastgeber massiv erschütterte. In der 16. Minute sah der Torhüter der VSG Altglienicke, Luis Klatte, die Rote Karte nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete diesen Moment unmittelbar nach Abpfiff ein: „Ein verdienter Auswärtssieg. Durch die Rote Karte in der Anfangsphase des Spiels für Torhüter Luis Klatte bekam das Spiel eine klare Wendung.“

Geduldsprobe gegen den defensiven Block

Nach dem Platzverweis sahen sich die Luckenwalder mit einer veränderten Statik konfrontiert. Während die Defensive kaum gefordert war, musste die Offensive gegen die tiefstehenden Berliner Lösungen finden. „Wir hatten ab diesem Moment sehr viel Ballbesitz und es galt, Lösungen gegen einen tiefen Block zu finden, ohne aber in Konter zu laufen“, beschreibt Hendrik Brösel die schwierige Aufgabe.

Taktische Reife in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte bewies der FSV 63 Luckenwalde die nötige Ruhe, um die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Trainer Michael Braune reagierte personell und brachte zur Pause Jonas Kühn für Remo Merke sowie Andreas Pollasch für Sofiene Rachid Jannene. Später folgten Lucas Will, Tim Schleinitz und Mike Bachmann für Phillip König, Phil Butendeich und Simon Gollnack. Hendrik Brösel lobte die Leistungssteigerung: „Das haben wir in der zweiten Halbzeit mit Bravour gelöst. Lucas Will erlöst uns mit der Führung, Tim Schleinitz trifft dann sehenswert zum Endstand.“ Die Tore fielen in der 86. Minute durch Lucas Will und in der Nachspielzeit (90.+1) durch Tim Schleinitz.

Ein klarer Lernprozess

Mit diesem Erfolg verbessert sich der FSV auf den achten Tabellenplatz. Besonders die Art und Weise des Sieges stimmte die Verantwortlichen froh, da man aus Fehlern der Vergangenheit lernte. „Wir sind sehr glücklich. Man sah einen klaren Schritt zur Überzahlsituation im letzten Spiel gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf“, bilanzierte Hendrik Brösel mit Blick auf das Team.

Fokus auf das nächste Heimspiel

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Luckenwaldern jedoch nicht, denn die nächste schwere Aufgabe steht bereits unmittelbar bevor. Die Konzentration gilt nun der Regeneration und der Vorbereitung auf das kommende Wochenende. Hendrik Brösel richtete den Blick bereits kämpferisch nach vorn: „Wir sammeln die Kräfte für Samstag. Der Greifswalder FC kommt, das ist ein ganz wichtiges Spiel.“ Der Anstoß erfolgt am Samstag, 14. März 2026, um 14 Uhr im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion. Außerdem steht fest, dass sich der Vertrag mit FSV-Kapitän Andreas Pollasch durch eine leistungsbezogene Option in der vergangenen Woche um ein weiteres Jahr verlängert hat.