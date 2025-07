"Durch die Neuzugänge haben wir jetzt wieder frischen Wind im Kader"

Der SV Eintracht Alt Ruppin steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga Nord. Trainer Christoph Sperberg zieht im FuPa-Teamcheck ein erstes Zwischenfazit, spricht über Neuzugänge, Abgänge und formuliert ein realistisches Ziel für ein Jahr des Umbruchs in einer extrem anspruchsvollen Staffel.

Trainer Christoph Sperberg ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung grundsätzlich zufrieden. „Wir haben jetzt die erste Woche der Vorbereitung absolviert. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut, das erste Testspiel gegen Werder war auch vernünftig“, erklärt er. Ein abschließendes Urteil möchte er nach nur wenigen Einheiten jedoch noch nicht ziehen. „Stand jetzt ist es aber natürlich noch viel zu früh, um ein Fazit zu ziehen. Der Start war aber absolut zufriedenstellend.“

Verstärkung mit Qualität und Perspektive

Fünf Neuzugänge stehen bislang fest, jeder mit einem eigenen Profil und wichtigen Eigenschaften für das Team. Luca Wegner kehrt zurück in die Heimat. „An guten Tagen kann er ein Unterschiedsspieler sein“, betont Sperberg. Mit Tim Kleeßen erfüllt sich der Trainer einen Wunsch: „Ihn wollte ich schon lange nach Alt Ruppin holen. Er überzeugt mich mit seiner Laufstärke, Intelligenz und seiner Lernbereitschaft.“

Kai Schwieghaus übernimmt künftig als neue Nummer eins im Tor: „Ein Torwart, der in unserem Landkreis zu den Besten gehört und sich jetzt nochmal auf Landesebene probieren möchte.“ Für die Defensive wurde der junge Sören Peschel verpflichtet. „Er ist im Probetraining mit Schnörkellosigkeit aufgefallen. Er kann ein wichtiger Baustein werden.“ Auch Phillipp Wulff kehrt zurück ins Team: „Er steigt erst in der kommenden Woche ein. Wenn er fit ist, wird er uns auf beiden Seiten des Feldes helfen.“

Weitere Neuzugänge möglich

Trotz der bereits getätigten Transfers ist die Kaderplanung noch nicht ganz abgeschlossen. „Momentan gibt es noch mehrere Probespieler“, sagt Sperberg. „Einer davon hat absolut überzeugt. Ihn werden wir noch verpflichten.“ Bei den anderen Kandidaten soll die kommende Trainingswoche Aufschluss bringen. „Ich werde dann entscheiden.“

Vier Spieler haben den Verein verlassen

Neben den Neuzugängen musste der Verein auch einige gewichtige Abgänge verkraften. „Neben Hugo Bloch und Philipp Müller, die absolute Leistungsträger waren, hat uns auch unser Eigengewächs Erik Gürtel verlassen“, berichtet der Trainer. „Er braucht mehr Spielpraxis.“ Zudem wird Ole Wagener in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Er nimmt sich eine Auszeit vom Fußball.“ Keine weiteren Abgänge seien zu erwarten: „Noch mehr Abgänge wird es Stand jetzt nicht geben.“

Neue Spielertypen und Teamchemie

Die Umbrüche im Kader bringen neue Impulse – und bislang stimmen die Eindrücke. „Durch die Neuzugänge haben wir jetzt wieder frischen Wind im Kader“, erklärt Sperberg. Die Verluste wurden bewusst mit neuen Akteure kompensiert: „Die schwerwiegenden Abgänge haben wir durch andere Spielertypen aufgefangen.“ Wichtig sei, dass das Zusammenspiel funktioniere. „Die erste Woche hat gezeigt, dass die Chemie im Kader stimmen könnte.“ Für die sportliche Entwicklung sei eine klare taktische Ausrichtung entscheidend: „Wir werden wieder einen klaren Plan in allen Spielphasen mit mannschaftlicher Geschlossenheit verbinden müssen – das wird uns gelingen.“

Ziel: Stabilität in einer brutal starken Liga

Mit Blick auf die neue Spielzeit in der Landesliga Nord ist sich Sperberg sicher, dass die Anforderungen steigen. „Die Liga wird jedes Jahr stärker. Die Staffel ist in diesem Jahr brutal“, so seine Einschätzung. Viele Mannschaften haben klare Ambitionen nach oben. „Gefühlt gibt es zehn Mannschaften, die Brandenburgliga-Ambitionen haben müssen.“ Für Alt Ruppin bedeutet das: realistisch bleiben und konstant arbeiten. „Wir wollen uns so schnell wie möglich als Team finden und dann möglichst schnell Punkte sammeln, um ein ruhiges Umbruch-Jahr verleben zu können.“

Viele Favoriten auf die Meisterschaft

Einen klaren Titelanwärter will Sperberg nicht benennen – dafür sei die Leistungsdichte zu hoch. „Super schwer“, meint er auf die Frage nach Favoriten. Einige Teams hebt er dennoch hervor: „Viktoria Potsdam ist da natürlich als Erstes zu nennen. Falkensee hat eine tolle und hungrige Truppe. Neustadt hat wahnsinnig viel investiert, dort sind die Erwartungen sicher auch riesig.“ Doch auch weitere Namen nennt er ausdrücklich: „Zepernick, Buckow, Eberswalde und sicher auch die Absteiger werden auch wahnsinnig schwer zu schlagen sein.“

Führungspersönlichkeit auf dem Platz

Kapitän der Mannschaft ist Alexander Wolff – ein Spieler, der nicht laut sein muss, um Wirkung zu entfalten. „Er ist ein stiller Leader auf dem Platz“, sagt Sperberg. „Sein Wort hat aber absolut Gewicht sowohl bei mir als auch bei den Jungs.“ Wolff überzeugt nicht nur mit Konstanz, sondern auch mit Charakter: „Er ist immer fair, gibt immer alles und ist der Erste, der sich selbst zum Wohle der Mannschaft zurücknimmt.“

Klarer Plan, starke Moral, neue Energie

Der SV Eintracht Alt Ruppin geht mit einem umstrukturierten, aber ambitionierten Kader in eine der wohl härtesten Landesliga-Spielzeiten der letzten Jahre. Trainer Christoph Sperberg blickt mit Zuversicht auf das, was vor ihm liegt – mit Respekt vor der Konkurrenz, Vertrauen ins eigene Team und dem Anspruch, sich als Einheit zu präsentieren. Das Fundament ist gelegt.