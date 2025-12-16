Im Sommer 2021 wurden in Hötensleben noch die Sektkorken knallen gelassen. Als "Corona-Meister" feierte der Verein aus dem äußersten Westen der Börde nach zwei Jahren die Rückkehr in die Landesklasse, in der der Verein zuvor schon lange vertreten war. Ein Jahr später war die Gefühlswelt beim SVH - trotz des guten siebten Tabellenplatzes als Aufsteiger - allerdings eine ganz andere. "Das war damals ein erheblicher Einschnitt für den gesamten Verein", sagt Dennis Köchig.

Der 50-Jährige war damals noch nicht im Amt. Als ehemaliger Spieler - einst sogar zu Bezirksliga-Zeiten - war er dem Fußball im Ort als Ausstehender aber dennoch eng verbunden. "Der Verein musste damals seine erste Männermannschaft aus der Landesklasse zurückziehen", weiß Köchig. Viele Akteure hatten ihren Abschied angekündigt, schlossen sich anderen Clubs an: "Dadurch hat es einen Bruch gegeben. Es hätte keinen Sinn ergeben, wieder in der Landesklasse zu starten. Für den Verein war das sehr schade."

Der SVH zog sich nicht nur eine, sondern zwei Spielklassen zurück. So starteten die Hötensleber zur Saison 2022/23 in der Bördeliga. Doch der personelle Aderlass stoppte nicht. "Wenn viele Ältere auf einmal aufhören, ist das schwierig aufzufangen", erklärt Köchig. Weshalb der einstige Bezirksligist im Jahr darauf eine Spielgemeinschaft mit dem SV Rot-Weiß Barneberg - dem bisherigen Partner der zweiten Mannschaft - eingehen musste, "um überhaupt ein Team im Spielbetrieb zu behalten", so Köchig. Für zwei Spielzeiten ging die SG Hötensleben/Barneberg in der 1. Kreisklasse Börde an den Start, schloss dort jeweils im Mittelfeld ab.

Zwei große Ziele: Aufstieg in die Bördeliga und Nachwuchs fördern

In diesem Sommer allerdings wurde der SV Hötensleben "glücklicherweise wieder eigenständig", erzählt Köchig. "Durch den Ort ging ein Ruck, dass man wieder etwas aufbauen möchte. Über Freunde und Kontakte kamen immer mehr Spieler zu uns", berichtet der Abteilungsleiter: "Heute haben wir eine mit 20 Spielern gut aufgestellte, junge Mannschaft." Und eine Mannschaft, mit der der Blick beim Tabellenvierten der 1. Kreisklasse, Staffel 3, früher oder später wieder nach oben gerichtet werden soll: "Es ist unsere Ambition, in zwei oder drei Jahren in die Bördeliga aufzusteigen."

Doch dieser Weg soll nachhaltig gegangen werden. So beteiligt sich der SV Hötensleben inzwischen mit an sechs Nachwuchsteams in der JSG Großes Bruch. "Wir hatten jahrelang nicht so viel Jugendarbeit und haben gesehen, wo das hingeführt hat", sagt Köchig. "Eigenständig kannst du keinen Nachwuchs mehr stellen, aber die Jugendarbeit ist enorm wichtig, sonst bekommst du später kein Herrenteam mehr zusammen. Wie schnell das gehen kann, haben wir erlebt."

Vater als Abteilungsleiter, Sohn als Trainer und Jugendleiter

Nach einigen schwierigen Jahren ist der SVH nun allerdings wieder auf dem Weg der Besserung. "Im Umfeld tut sich etwas", sagt Dennis Köchig, der seit Juni als Abteilungsleiter im Amt ist und dessen Sohn Lukas (24) sowohl den Posten des Herrentrainers als auch des Jugendleiters bekleidet. "Wir merken auch, dass das im Ort gut ankommt. Wir haben gute Zuschauerzahlen und zu unserem Pokalspiel in Bregenstedt sind sogar viele Leute im Reisebus mitgekommen", berichtet Köchig zufrieden. Und wer weiß: Vielleicht führen die Reisen aus Hötensleben eines Tages wieder über die Grenzen der Börde hinaus.