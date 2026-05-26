– Foto: TSG Steinheim

Die TSG Steinheim ist vorzeitig Meister der Kreisliga B2 Enz-Murr. Das Team steht uneinholbar an der Spitze und feiert den Aufstieg in die Kreisliga A. Nach der Enttäuschung des Vorjahres belohnt sich die Mannschaft für eine Saison voller Leidenschaft, Zusammenhalt und Konstanz.

Für TSG Steinheim ist die Meisterschaft in der Kreisliga B2 Enz-Murr der emotionale Höhepunkt einer langen Spielzeit. Die Mannschaft hat alle Saisonspiele bereits absolviert, während die Konkurrenten teilweise noch zwei Spiele absolvieren müssen. Trotzdem führt die TSG uneinholbar die Tabelle mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von 85:35 an. Verfolger FV Ingersheim kommt bei lediglich auf 43 Punkte.

Damit steht gleichzeitig der Aufstieg der TSG Steinheim in die Kreisliga A fest – ein Erfolg, der für Verein und Mannschaft eine besondere Bedeutung hat.

Die Reaktion auf die Enttäuschung des Vorjahres

Vor allem die Erinnerungen an die vergangene Saison spielten bei der Meisterschaft eine große Rolle. Trainer Timo Schlayer blickt gegenüber FuPa auf die bittere Relegationsniederlage zurück und machte deutlich, wie früh das neue Ziel formuliert worden war. „Nach der bitteren Relegationsniederlage vom letzten Jahr haben wir uns als Mannschaft und Verein noch in Asperg auf dem Platz dieses Ziel intern gesetzt. Dass es dann am Ende auch dazu kam, kann man nicht planen, da gehört dann doch einiges dazu.“

Die Mannschaft habe aus der Enttäuschung Kraft gezogen und sich Schritt für Schritt zum Titel gespielt.

Eine Nacht voller Emotionen

Nach dem entscheidenden Erfolg wurde in Steinheim ausgiebig gefeiert. Durch die späte Anstoßzeit entwickelte sich die Meisterfeier schnell zu einer langen Nacht. „Vielen Dank für die Glückwünsche. Durch das Abendspiel von uns wurde die Nacht durchgefeiert“, sagt Timo Schlayer.

Die Freude über die vorzeitige Meisterschaft war im gesamten Verein spürbar – auch, weil der Titel nach einer schwierigen Vorsaison keineswegs selbstverständlich gewesen war.

Leidenschaft, Wille und Zusammenhalt

Für den Trainer gab es mehrere Gründe für den Erfolg. Vor allem Mentalität und Zusammenhalt seien entscheidend gewesen. „Der Wille und die Leidenschaft des Teams und der Zusammenhalt des gesamten Vereins und auch das eine oder andere Mal etwas Glück.“

Gerade in schwierigen Phasen habe sich die Mannschaft stabil gezeigt. Rückschläge oder Rückstände hätten das Team nicht aus der Bahn geworfen. „Wir haben uns nie aus der Ruhe bringen lassen, egal ob nach einem Rückstand oder einer Niederlage. Wir haben immer an uns und unseren Plan geglaubt.“

Diese Konstanz wurde letztlich zur Grundlage der Meisterschaft.

Die Feier geht in Österreich weiter

Nach dem Titelgewinn soll die erfolgreiche Saison noch einmal gemeinsam gefeiert werden. Eine Mannschaftsfahrt ist bereits geplant. „Wir werden mit circa 30 Mann nach Österreich reisen und da nochmals vier Tage die gelungene Saison feiern“, kündigt Timo Schlayer an. Damit will die Mannschaft die intensive Spielzeit gemeinsam ausklingen lassen.

Aufstieg fest eingeplant

Dass die TSG Steinheim das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahrnimmt, stand intern ohnehin außer Frage. Der Verein hatte über die gesamte Saison auf dieses Ziel hingearbeitet. „Zu 100 Prozent, dafür haben wir ein Jahr lang gearbeitet“, sagte Timo Schlayer. Mit dem Sprung in die Kreisliga A beginnt nun bereits die Planung für die kommende Runde.

Veränderungen im Kader stehen bevor

Im Sommer wird sich der Kader verändern. Einige erfahrene Spieler werden ihre Laufbahn beenden, gleichzeitig rücken Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach. „Es gibt ein paar ältere Spieler, die ihre Schuhe an den Nagel hängen. Es kommen acht Spieler aus der A-Jugend raus, von denen einige das Potenzial haben, sich bei uns zu etablieren. Und es wird auch externe Neuzugänge geben.“

Die Verantwortlichen setzen damit sowohl auf den eigenen Nachwuchs als auch auf Verstärkungen von außen.

Der Blick geht bereits nach vorne

Nach der Meisterschaft und dem Aufstieg richtet sich der Fokus bereits auf die kommende Saison in der Kreisliga A. Dabei formuliert Timo Schlayer ein klares Ziel. „Wir wollen bestimmt nicht nur ein Jahr zu Besuch bleiben.“ Nach einer Saison voller Rückschläge, Entwicklung und schließlich großer Freude will sich die TSG Steinheim nun auch in der höheren Liga behaupten.