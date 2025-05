Durch Auswärtssieg in Lowick: BW Mintard springt auf Platz drei

Bereits am Freitagabend eröffneten Gastgeber Sportfreunde 97/30 Lowick und der DJK Blau-Weiß Mintard das Wochenende mit ihrem Aufeinandertreffen. Nach dem deutlichen 6:2-Kantersieg der Blau-Weißen Gäste im Hinspiel sollte es nun wesentlich spannender zur Sache gehen. Schlussendlich waren es dann, nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf, aber erneut die Favoriten aus Mintard, die sich gegen den Kontrahenten aus dem Tabellenkeller durchsetzen konnten. Nachdem Mittelfeld-Stratege Ben Kastor den DJK mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße brachte, markierte Lowick-Stürmer Jan Weibring nach einer Stunde Spielzeit den Anschluss.

Dieser reichte am Ende allerdings nicht aus, um Zählbares mitzunehmen. Durch die Heimpleite gehen die Sportfreunde bereits zum vierten Mal in Folge leer aus und können somit Konkurrent FC Blau-Gelb Überruhr nicht mehr einholen, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Für den Kontrahenten aus Mintard hingegen bedeutet der Auswärtssieg hingegen bereits das siebte ungeschlagenen Spiel in Serie, weshalb der DJK vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz klettert.