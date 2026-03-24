🖤❤️ Duraid Ilias verstärkt die Defensive der Victoria

Mit Duraid Ilias hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 26-Jährige ist in der Abwehr zuhause und bringt als rechtsfüßiger Defensivspieler ein klares Profil für die Hintermannschaft mit.

Für die Victoria ist dieser Transfer eine weitere Ergänzung im Kaderaufbau. Mit seiner Defensivausrichtung, seiner Präsenz und seinem Potenzial passt Duraid gut in das Profil, mit dem der Verein weiter an einer ambitionierten und schlagkräftigen Mannschaft für 2026/2027 arbeitet.