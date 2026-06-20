Duo Yilmaz/Wüst haben neuen Club Yilmaz und Wüst zu Hanau 1960 von Redaktion · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Halil Ibrahim Yilmaz (rechts) und Dominik Wüst sind nicht mehr für den SV Hummetroth aktiv. Sie zieht es nach Hanau. © Halil Ibrahim Yilmaz / Icon League

Südhessen. Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst wechseln innerhalb der Hessenliga und schließen sich dem Hanauer SC 1960 an. Torjäger Yilmaz, der mit 23 Treffern nur knapp die Torjägerkrone in der abgelaufenen Saison verpasste, und dem technischversierten Wüst waren im Frühjahr von Ligarivalen SV Hummetroth aus sportlichen Gründen suspendiert worden. Nun wagen die beiden Kumpels, die sich zuletzt beim SV Gonsenheim fit gehalten hatten, den Neustart in der Hessenliga.