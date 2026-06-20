Duo Yilmaz/Wüst haben neuen Club

Südhessen. Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst wechseln innerhalb der Hessenliga und schließen sich dem Hanauer SC 1960 an. Torjäger Yilmaz, der mit 23 Treffern nur knapp die Torjägerkrone in der abgelaufenen Saison verpasste, und dem technischversierten Wüst waren im Frühjahr von Ligarivalen SV Hummetroth aus sportlichen Gründen suspendiert worden. Nun wagen die beiden Kumpels, die sich zuletzt beim SV Gonsenheim fit gehalten hatten, den Neustart in der Hessenliga.
Beide hatten zuvor beim FC Eddersheim für Furore gesorgt und waren maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass die Eddersheimer auf Platz zwei landeten. Im Winter hatten sich die Wege getrennt, da beide parallel dazu auch in der Icon League aktiv sind. Wüst, 30 Jahre alt und damit ein Jahr älter als Yilmaz, ist in Hanau kein Unbekannter, kickte er doch einst für den Stadtrivalen FC Hanau 93.