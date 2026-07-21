Duo wechselt zum FC Einheit: "Junge und entwicklungsfähige Spieler" Oberliga Süd +++ Aus der U19 des TSV Havelse kommen Matej Naunov und Luka Fester nach Wernigerode von Kevin Gehring · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Der FC Einheit Wernigerode treibt seine Kaderplanung für die neue Saison weiter voran. So konnte der Oberligist seine Neuzugänge vier und fünf vermelden. Diese wechseln im Doppelpack vom TSV Havelse ins Stadion am Mannsberg.

Matej Naunov und Luka Fester werden künftig das Trikot des FC Einheit tragen. Mit den beiden 19-Jährigen würden die Hasseröder "weiter auf junge und entwicklungsfähige Spieler" setzen, heißt es in der Vorstellung des Vereins. Mit der U19 des TSV Havelse wurden beide im vergangenen Herbst Vizemeister in der Regionalliga Nord und qualifizierten sich damit für die DFB-Nachwuchsliga. Innenverteidiger durfte bei den Drittliga-Herren mittrainieren Matej Naunov soll künftig die Innenverteidigung des Oberligisten verstärken. Der Deutsch-Nordmazedonier durchlief seit der U11 des Nachwuchs in Havelse und durfte sich im Training schon regelmäßig bei den Drittliga-Herren des Vereins zeigen. Zum Spielerprofil:

>> Matej Naunov "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Einheit Wernigerode", sagt Naunov. "Ich habe im Vorfeld viel Positives über den Verein und die Mannschaft gehört und werde jeden Tag mein Bestes geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und dem Team dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."