Duo wechselt zum FC Einheit: "Junge und entwicklungsfähige Spieler"

Der FC Einheit Wernigerode treibt seine Kaderplanung für die neue Saison weiter voran. So konnte der Oberligist seine Neuzugänge vier und fünf vermelden. Diese wechseln im Doppelpack vom TSV Havelse ins Stadion am Mannsberg.
Matej Naunov und Luka Fester werden künftig das Trikot des FC Einheit tragen. Mit den beiden 19-Jährigen würden die Hasseröder "weiter auf junge und entwicklungsfähige Spieler" setzen, heißt es in der Vorstellung des Vereins. Mit der U19 des TSV Havelse wurden beide im vergangenen Herbst Vizemeister in der Regionalliga Nord und qualifizierten sich damit für die DFB-Nachwuchsliga.
Matej Naunov soll künftig die Innenverteidigung des Oberligisten verstärken. Der Deutsch-Nordmazedonier durchlief seit der U11 des Nachwuchs in Havelse und durfte sich im Training schon regelmäßig bei den Drittliga-Herren des Vereins zeigen. Zum Spielerprofil:
"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Einheit Wernigerode", sagt Naunov. "Ich habe im Vorfeld viel Positives über den Verein und die Mannschaft gehört und werde jeden Tag mein Bestes geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und dem Team dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."
Ebenfalls für die Defensive - aber mit einem variableren Einsatzbereich - kommt Luka Fester nach Hasserode. Der Linksfuß spielte in der U17 noch für Hannover 96 und lief in den vergangenen beiden Jahren für Havelse auf. "Luka ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Linksverteidiger als auch im Abwehrzentrum agieren. Darüber hinaus fühlt er sich auch auf der Sechserposition wohl", schrieb der FC Einheit zum Neuzugang. Zum Spielerprofil:
"Ich freue mich sehr, ein Teil dieses Vereins zu sein, und bin dankbar für das Vertrauen sowie die herzliche Aufnahme", sagt Fester zu seinem Schritt nach Sachsen-Anhalt: "Ich werde alles geben, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, und freue mich auf die gemeinsame Zeit, viele Erfolge und unvergessliche Momente."
Mit Naunov und Fester "gewinnt der FC Einheit Wernigerode zwei junge Spieler mit einer hervorragenden fußballerischen Ausbildung, großem Entwicklungspotenzial und der richtigen Einstellung", schrieb der Oberligist. "Beide möchten den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen und sich am Mannsberg beweisen."