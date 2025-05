Duo verlässt Verbandsliga-Aufstiegsanwärter

Der FC Holzhausen befindet sich im Saisonendspurt der Verbandsliga, in dem das Team um den Aufstieg in die Oberliga mitspielt. Allerdings werden den Verein zwei tragende Säulen zum Saisonende verlassen. Jedenfalls verkündet dies der neue Verein, zudem das Duo im Sommer wechseln wird. Fabio Pfeifhofer und Kevin Müller schließen sich dem FC 08 Villingen, der als Tabellenletzter aus der Regionalliga Südwest absteigt und in der Saison 2025/2026 in der Oberliga Baden-Württemberg spielen wird. Hier sind die Infos zu den beiden Transfsrs vom FC 08 Villingen: