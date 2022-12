Duo verlässt Steinach Zwei Kicker verlassen in diesem Winter den SV 08 Steinach.

„Natürlich ist der Abgang der beiden sportlich absolut ein Verlust“, sagt Stephan Wild und erklärt weiter: „Aber der Lebensmittelpunkt kann sich auch mal ändern und da werden wir keine Steine in den Weg legen.“ Denn Niklas Tanneberg und Max Töpfer studieren und wohnen beide in Jena, betrieben bis zuletzt einen großen Aufwand, um weiterhin in Steinach zu spielen. „Niklas und Max haben uns das schon am Anfang der Saison mitgeteilt“, so Wild.

„Ich studiere Lehramt in Jena und würde auch gerne über das Studium hinaus zumindest mein Referendariat in der Nähe von Jena machen“, sagt Niklas Tanneberg. Sehr wahrscheinlich wird er sich dem SV SCHOTT Jena anschließen. Für ihn geht es damit möglicherweise eine Liga nach oben. Aktuell spielt er in der Landesklasse 3 und könnte mit der ersten Mannschaft von SCHOTT in der Thüringenliga kicken. Zudem waren die Drähte dahin kurz, wie er erzählt: „Durch das Studium habe ich einige Freunde kennengelernt, die für Schott Jena kicken. Daher war SCHOTT Jena für mich der erste Ansprechpartner. Zusätzlich ist die Thüringenliga für mich und meine sportlichen Ziele ein großer Anreiz.“

>>> Zum FuPa-Profil von Niklas Tanneberg