– Foto: Jens Körner

Duo verlässt den SV Allmersbach Fußballer zieht es zum VfR Murrhardt.

Die Fußballer des SV Allmersbach, die in der Landesliga auf dem 16. Tabellenplatz stehen und sich in akuter Abstiegsgefahr befinden, lassen in der Winterpause zwei Spieler ziehen.