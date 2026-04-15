Duo verlängert beim Spitzenteam der Landesliga

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SGM Kreßberg II

Die SGM Kreßberg II setzt in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Thomas Merz und Matthias Reuter bleiben auch in der Saison 2026/27 gemeinsam als Trainerteam verantwortlich und führen damit ihren eingeschlagenen Weg fort.

Gerade im Amateurfußball besitzt eine solche Entscheidung oft größeren Wert, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn ein Verein an einem Trainerduo festhält, ist das meist Ausdruck von Vertrauen, Stabilität und der Überzeugung, dass Entwicklung Zeit braucht. Für die SGM Kreßberg II bedeutet die Verlängerung daher nicht nur Planungssicherheit für die kommende Runde, sondern auch ein klares Signal für die laufende Saison. Die Zusammenarbeit soll mit Ruhe und Verlässlichkeit fortgesetzt werden – genau auf dieser Basis will die Mannschaft weiterarbeiten.