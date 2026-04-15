Duo verlängert beim Spitzenteam der Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SGM Kreßberg II setzt in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Thomas Merz und Matthias Reuter bleiben auch in der Saison 2026/27 gemeinsam als Trainerteam verantwortlich und führen damit ihren eingeschlagenen Weg fort.
Gerade im Amateurfußball besitzt eine solche Entscheidung oft größeren Wert, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn ein Verein an einem Trainerduo festhält, ist das meist Ausdruck von Vertrauen, Stabilität und der Überzeugung, dass Entwicklung Zeit braucht. Für die SGM Kreßberg II bedeutet die Verlängerung daher nicht nur Planungssicherheit für die kommende Runde, sondern auch ein klares Signal für die laufende Saison. Die Zusammenarbeit soll mit Ruhe und Verlässlichkeit fortgesetzt werden – genau auf dieser Basis will die Mannschaft weiterarbeiten.
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Die SG Empfingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf Kontinuität und hält zwei Spieler, die dem Kader auf unterschiedliche Weise Profil verleihen. Marius Tittjung und Noah Scheurenbrand bleiben auch in der Saison 2026/27 im Trikot der SGE.
Mit Marius Tittjung bindet der Verein einen Akteur, der als Mentalitätsspieler gilt und sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld wertvoll sein kann. Seine Vielseitigkeit und seine Haltung haben ihm im Team längst Gewicht verschafft. Noah Scheurenbrand wiederum bringt Physis, Tempo und Kopfballstärke mit – Eigenschaften, die ihn als Außenverteidiger oder Flügelspieler besonders interessant machen. Dass er zudem auch im Offensivspiel Akzente setzen kann, erhöht seinen Wert zusätzlich. Für Empfingen sind diese Verlängerungen daher ein klares Signal: Der Kader soll auf belastbaren Säulen weiterentwickelt werden.
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