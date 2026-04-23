Duo übernimmt bis Saisonende

Bei der SG Soisdorf/Rasdorf kommt es im Saisonendspurt zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Wie zunächst Torgranate berichtete, hat der A-Ligist Spielertrainer Thomas Aumann mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.
Der Verein begründet den Schritt mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen. Nach interner Analyse habe sich der Vorstand dazu entschlossen, der Mannschaft für die verbleibenden Partien einen neuen Impuls zu geben. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit übernehmen nun Joshua Ehlen und Philipp Krieg gemeinsam die Verantwortung für das Team.
In einer Mitteilung der Spielgemeinschaft heißt es, man erhoffe sich durch den Wechsel „neue Impulse innerhalb der Mannschaft und eine positive sportliche Entwicklung im Saisonendspurt“. Ehlen und Krieg kennen das Team sowie das Umfeld demnach sehr gut und sollen nun frische Akzente setzen.
Auslöser der Entscheidung dürfte auch die jüngste sportliche Talfahrt gewesen sein. Zuletzt kassierte die SG Soisdorf/Rasdorf eine 0:4-Niederlage gegen Mackenzell. Nach 22 Spieltagen belegt die Mannschaft aktuell Platz sieben in der Tabelle und befindet sich damit im gesicherten Mittelfeld.
Der Vorstand verbindet mit dem Wechsel die Hoffnung, in den letzten Saisonspielen noch einmal neue Energie freizusetzen. Zugleich betont der Verein, die Runde geschlossen und mit maximalem Einsatz zu Ende bringen zu wollen.