Duo übernimmt bis Saisonende

– Foto: Marcel Eichholz

Bei der SG Soisdorf/Rasdorf kommt es im Saisonendspurt zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Wie zunächst Torgranate berichtete, hat der A-Ligist Spielertrainer Thomas Aumann mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Der Verein begründet den Schritt mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen. Nach interner Analyse habe sich der Vorstand dazu entschlossen, der Mannschaft für die verbleibenden Partien einen neuen Impuls zu geben. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit übernehmen nun Joshua Ehlen und Philipp Krieg gemeinsam die Verantwortung für das Team.

Sportliche Talfahrt

In einer Mitteilung der Spielgemeinschaft heißt es, man erhoffe sich durch den Wechsel „neue Impulse innerhalb der Mannschaft und eine positive sportliche Entwicklung im Saisonendspurt“. Ehlen und Krieg kennen das Team sowie das Umfeld demnach sehr gut und sollen nun frische Akzente setzen.