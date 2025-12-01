Duo tritt zurück: PiPo muss sich auf Trainersuche begeben

Für Daniel Vöhringer endet das Engagement an der Südspitze des Landkreises Schwandorf damit bereits nach einem halben Jahr wieder. „Am vergangenen Mittwoch haben sich Tom Wasser und ich zusammengesetzt, um das bisherige Geschehe Revue passieren zu lassen. Wir wollten uns nach dem letzten Spiel ein, zwei Wochen Zeit lassen für eine Bewertung. Hauptsächlich ging es darum, wie es nach dem Winter weitergeht. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es für uns im Sommer bei PiPio nicht weitergehen würde. Letztlich haben wir uns dazu entschieden, unser Engagement bereits im Winter zu beenden. Gleich am Mittwochabend haben wir der Abteilungsleistung Bescheid gegeben, kurz darauf der Mannschaft. Uns beiden war wichtig, Verantwortliche und Spieler frühzeitig zu informieren, damit schnell Planungssicherheit herrscht“, spricht Vöhringer für sich und seinen bisherigen „Co“.



Die Zeit beim ATSV Pirkensee-Ponholz möchte der 29-Jährige trotz der vorzeitigen Trennung nicht missen: „Mit den Verantwortlichen, dem Betreuerstab und mit Torwarttrainer Sven Pensl bestand eine hervorragende Zusammenarbeit. Es sind viele Leute dabei, die unterstützen, mithelfen, immer da sind und trotz der sportlichen Situation immer hundert Prozent geben.“ Die magere Punkteausbeute in der Herbstrunde macht Vöhringer vor allem an einem Aspekt fest: „Uns haben im Sommer mehrere Leistungsträger verlassen – zum großen Teil kurzfristig, sodass wir nicht mehr nachjustieren konnten. Die Abgänge haben wehgetan, da wir sie nicht eins zu eins ersetzen konnten. Grundsätzlich sind wir mit einem sehr schmalen Kader in die Saison gegangen, wodurch sich jeder Ausfall direkt bemerkbar macht. Wenn man sich noch dazu in dieser Tabellenregion befindet, hat man das Problem, die Trainingsintensität nicht so hochhalten zu können.“ Zur Winterpause beträgt der Rückstand zum unteren der beiden Relegationsplätze sechs Punkte. Der direkte Klassenerhalt ist wohl schon vom Tisch, angesichts von zwölf aufzuholenden Punkten.



Die Verantwortlichen bedauern den Rücktritt des Trainer-Duos sehr: „Wir hätten gehofft, dass das Engagement länger währt. Mit der Arbeit der beiden waren wir immer mehr als zufrieden, sie haben eine super Arbeit geleistet. Das war die optimale Trainerlösung für PiPo. Wirklich schade, das tut uns weh. Jetzt gilt es aber nach vorne zu schauen“, so Abteilungsleiter Tobias Schiller, der sich bereits auf Trainersuche begeben hat. Baldmöglichst möchte er den neuen Übungsleiter präsentieren. Schiller weiß aber auch: „Anders als im Sommer gibt es im Winter keine Vorlaufzeit.“ Derweil lässt sich Daniel Vöhringer offen, wie es bei ihm weitergeht: „Dazu habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Seitdem ich 15 Jahre alt bin, bin ich durchgehend Trainer. Grundsätzlich gehe ich total offen in sämtliche Gespräche. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass jetzt erstmal eine Pause ansteht.“