Duo sitzt ganz oben – fünf Spieler jagen sie

Lenny Gremm (mitte) und Yanik Molitor (links) sind bislang blitzsauber unterwegs. – Foto: Pointvogel, Shytsee, Ignaz

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit drei Treffern in den ersten beiden Partien der Bezirksliga Ost schoss sich Lenny Gremm an die Spitze der Top-Torjäger. Ein Doppelpack als Matchwinner im Spiel gegen den TSV Zorneding und ein Treffer gegen Raubling machen ihm die große Ehre zu Teil. Wie viele Tore da wohl noch drauf kommen?

Dahinter gibt es mit Yanik Molitor einen Spieler, der bislang auch dreimal netzte. Ein Doppelpack gegen Aschau und ein Treffer gegen Raubling verhelfen ihm dazu, den Gleichschritt mit Gremm einzuhalten.