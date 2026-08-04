Duo sitzt ganz oben – fünf Spieler jagen sie

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit drei Treffern in den ersten beiden Partien der Bezirksliga Ost schoss sich Lenny Gremm an die Spitze der Top-Torjäger. Ein Doppelpack als Matchwinner im Spiel gegen den TSV Zorneding und ein Treffer gegen Raubling machen ihm die große Ehre zu Teil. Wie viele Tore da wohl noch drauf kommen?
Dahinter gibt es mit Yanik Molitor einen Spieler, der bislang auch dreimal netzte. Ein Doppelpack gegen Aschau und ein Treffer gegen Raubling verhelfen ihm dazu, den Gleichschritt mit Gremm einzuhalten.
Insgesamt fünf Spieler netzten bislang jeweils zweimal: Luciano Liqui Liqui, Felix Mark, Luca Reiner, Gerhard Thalmaier, und Felix Weber.
1. Lenny Gremm, FC Langengeisling: 3 Tore
1. Yanik Molitor, SV Bruckmühl: 3 Tore
3. Luciano Liqui Liqui, SV Aschau am Inn: 2 Tore
3. Felix Mark, SV Bruckmühl: 2 Tore
3. Luca Reiner, SV Aschau am Inn: 2 Tore
3. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 2 Tore
3. Felix Weber, SV Aschau am Inn: 2 Tore
8. Valon Avdullahi, TuS Prien: 1 Tor
8. Clemens Blaha, TSV Dorfen: 1 Tor
8. Johannes Brendle, SV Bruckmühl: 1 Tor
und 17 weitere Spieler mit jeweils einem Tor.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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