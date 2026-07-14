Duo kommt von den Würzburger Kickers: Eisingen präsentiert vier Neue

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Gleich vier hungrige Talente verstärken den TSV Eisingen für die anstehende Spielzeit in der Landesliga.
Einer, der sich in der Landesliga Nordwest bereits einen Namen gemacht hat, ist Jan Bauer. Der 20-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Karlburg nach Eisingen. Trotz seines jungen Alters sammelte das ehemalige Talent der Würzburger Kickers bereits erste Bayernliga-Minuten beim Würzburger FV. „Wir sind überzeugt, dass du unser Team sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wirst“, teilt der Verein zum Transfer mit.
Und auch die Eisinger Defensive bekommt weiter Zuwachs: Bennet Knaus wechselt in die Landesliga Nordwest. Der 19-jährige, variabel einsetzbare Verteidiger genoss seine fußballerische Ausbildung ebenfalls im Nachwuchs der Würzburger Kickers – und feierte in der vergangenen Saison sogar sein Regionalliga-Debüt gegen die SpVgg Ansbach.
Mit Knaus wechselt auch Vladyslav Dolinskiy aus Würzburg nach Eisingen. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld sowie auf der rechten Abwehrseite einsetzbar. Dolinskiy, der zuvor auch für den ukrainischen Klub FC Chernomorets auflief, sieht seine Stärken vor allem in der Ausdauer und im Passspiel.
Finn Gentner komplettiert die Riege der Youngsters. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt von der JFG Süd-West zum TSV. Gentner ist Linksfuß und sieht seine Stärke im Passspiel. Beim jüngsten 7:1-Erfolg gegen den SV Kist standen alle vier Neuzugänge in der Startelf. Knaus und Dolinskyi trafen direkt.
Dem Quartett an Neuzugängen steht allerdings auch ein schmerzhafter Abgang gegenüber: Hannes Glas zieht weiter. „Ich wollte eine neue Herausforderung in der Bayernliga annehmen“, begründet der 23-Jährige seinen Wechsel zum Würzburger FV, wo er bereits sein Debüt im blau-weißen Trikot feierte. Neben Glas haben auch Benedikt Engert, Benjamin Schömig, Joshua Heberlein, Daniel Woller und Mario Christ den TSV im Sommer verlassen.
Den Landesliga-Auftakt bestreitet der TSV Eisingen am Sonntag, dem 19. Juli. Um 17 Uhr gastiert die Reserve des TSV Aubstadt.
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