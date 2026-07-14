Duo kommt von den Würzburger Kickers: Eisingen präsentiert vier Neue

Bennet Knaus (l.), hier mit Cherif Cisse, schaffte es mehrmals in den Regionalliga-Kader der Würzburger Kickers. Im Mai feierte er sein Debüt für den Drittliga-Aufsteiger. – Foto: IMAGO / Frank Scheuring

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Gleich vier hungrige Talente verstärken den TSV Eisingen für die anstehende Spielzeit in der Landesliga.

Einer, der sich in der Landesliga Nordwest bereits einen Namen gemacht hat, ist Jan Bauer. Der 20-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Karlburg nach Eisingen. Trotz seines jungen Alters sammelte das ehemalige Talent der Würzburger Kickers bereits erste Bayernliga-Minuten beim Würzburger FV. „Wir sind überzeugt, dass du unser Team sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wirst“, teilt der Verein zum Transfer mit.

Von den Würzburger Kickers zum TSV Eisingen: Knaus und Dolinskiy fortan in der Landesliga Nordwest

Und auch die Eisinger Defensive bekommt weiter Zuwachs: Bennet Knaus wechselt in die Landesliga Nordwest. Der 19-jährige, variabel einsetzbare Verteidiger genoss seine fußballerische Ausbildung ebenfalls im Nachwuchs der Würzburger Kickers – und feierte in der vergangenen Saison sogar sein Regionalliga-Debüt gegen die SpVgg Ansbach.