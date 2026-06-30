Duo kennt sich aus Fürth: DJK Bamberg reagiert auf Verletzungspech Vom FC Coburg und von der SpVgg Greuther Fürth kommt Verstärkung nach Bamberg von Boris Manz · Heute, 18:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Zink

Die DJK Don Bosco Bamberg hat auf dem Transfermarkt reagiert und zwei Neuzugänge für die Bayernliga Nord verpflichtet. Beide Akteure kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der SpVgg Greuther Fürth und sollen nun im Herrenbereich für Furore sorgen.

Mit den Transfers reagieren die Verantwortlichen auf bitteres Verletzungspech. Der vom TSV Mönchröden verpflichtete Tim Holzheid hat sich deutlich schwerer verletzt als zunächst angenommen. Nach Vereinsangaben wird der Offensivakteur, der in der abgelaufenen Landesliga-Saison zehn Tore in 24 Spielen erzielte, bis zur Winterpause ausfallen. So wechselt für das offensive Mittelfeld Lucas Jacob vom FC Coburg zur DJK. Der 18-Jährige spielte in der Jugend unter anderem für Rot-Weiss Erfurt und die Kleeblätter und schaffte vergangene Saison in Coburg den Durchbruch in den Herrenbereich: In 22 Bayernliga-Spielen traf er viermal. Formell dürfte der offensive Mittelfeldspieler sogar noch in der Jugend auflaufen.

Spielten gemeinsam bei der SpVgg Greuther Fürth: DJK Don Bosco Bamberg holt Jacob und Mann Zudem verstärkt Silas Mann den Bayernliga-Kader, mit dem Jacob bereits in der U19 der SpVgg Greuther Fürth zusammengespielt hat. Laut Vereinsmitteilung lagen beiden Talenten Angebote aus der Regionalliga vor. Aufgrund des "sportlichen Konzepts und der Aussicht auf Spielzeit" hätte sich das Duo aber für die Gelb-Grünen entschieden. Mann kommt direkt aus Fürth nach Bamberg. In der abgelaufenen Saison in der U19 Bundesliga traf der groß gewachsene Stürmer in 15 Einsätzen viermal. Zuvor spielte er unter anderem beim VfR Aalen.

So., 28.06.2026, 09:30 Uhr SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf Hüttenbach DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 0 6 Abpfiff Auf die DJK wartet nach dem 6:0 im Test gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf (Bezirksliga) am kommenden Wochenende der erste Härtetest: Am Samstag, dem 4. Juli, um 19:30 Uhr fordert der Bayernliga-Aufsteiger Lokalrivale Eintracht Bamberg im Pokal. "Das Derby ist mehr als ein Pokalspiel. Es ist die erste große Standortbestimmung der neuen Saison und die Chance, den Einzug in die Hauptrunde perfekt zu machen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung von der ersten bis zur letzten Minute", teilt der Verein mit der entsprechenden Vorfreude mit.