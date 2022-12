Duo kehrt zurück Doppelte Rückkehr in Bad Frankenhausen.

Bericht des SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen

Steven Halusa zog es zuvor zum Kalbsriether SV: „Ich habe in Kalbsrieth eine tolle Zeit gehabt, aber beruflich hat sich bei mir Einiges verändert, sodass es mir möglich ist noch einmal da anzugreifen, wo ich meine größten Erfolge hatte.“ - und die hatte Steven in Bad Frankenhausen, wo er gemeinsam mit dem Großteil der aktuellen Mannschaft und auch mit Sebastian Lobodasch 2018/19 den Aufstieg in die Thüringenliga feierte. Auch für den 25-Jährigen geht es nun wieder zurück zu seinem Heimatverein, bei dem er über die eigene Jugend zu einer tragenden Rolle in der ersten Mannschaft wurde. Beide sind ab sofort spielberechtigt und werden Landesklasse-Elf verstärken.