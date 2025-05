– Foto: Verein

Duo kehrt zu Ex-Club zurück: Zwei weitere Abgänge in Wernigerode Oberliga Süd +++ Filipe Almeida und Nick Sitzenstock wechseln vom FC Einheit nach Bad Harzburg

Seit dem vergangenen Wochenende ist klar: Der FC Einheit Wernigerode spielt auch in der neuen Saison wieder in der NOFV-Oberliga Süd. Die Kaderplanungen dafür laufen bereits im Hintergrund. Bisher waren nur Abgänge des Oberligisten bekannt geworden - und in diese Riege reihen sich zwei weitere Akteure ein.

Auch Filipe Almeida und Nick Sitzenstock werden künftig nicht mehr für den FC Einheit auflaufen. Beide kehren aus Hasserode zurück zur TSG Bad Harzburg, von der sie zuvor gekommen waren. Der 25-jährige Almeida verlässt den Mannsberg nach nur einer Saison wieder. "Das Jahr bei Einheit ist wie im Flug vergangen und ich hätte liebend gern noch viele weitere Jahre hier Fußball gespielt. Leider lässt sich das zeitlich mit Beruf und Privatleben nicht mehr vereinbaren", erklärte der Offensivspieler zu seinem Abschied. Zum Spielerprofil: