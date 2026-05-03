„Duo für die Zukunft“ – Verein bindet Cristiano und Tilman Zwei Nachwuchsspieler verlängern – konsequente Fortsetzung der Nachwuchsstrategie von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder setzt weiter auf Kontinuität und Nachwuchsförderung: Mit Cristiano und Tilman verlängern zwei junge Spieler ihre Verträge und bleiben dem Verein mindestens ein weiteres Jahr erhalten.

Mit der Vertragsverlängerung von Cristiano und Tilman treibt der Verein seine strategische Kaderplanung weiter voran. Beide Spieler entstammen der eigenen Jugend und stehen exemplarisch für den eingeschlagenen Weg, Nachwuchskräfte frühzeitig an den Herrenbereich heranzuführen. Die Entscheidung unterstreicht den Anspruch, junge Spieler nicht nur zu integrieren, sondern langfristig an den Klub zu binden.

Entwicklung auf und neben dem Platz In der laufenden Saison konnten sich beide Akteure sichtbar weiterentwickeln. Neben Fortschritten im sportlichen Bereich sammelten sie auch erste Einsatzminuten in der Oberliga Niedersachsen und gewannen damit wertvolle Erfahrung auf höherem Niveau. Diese Entwicklung wird intern als Bestätigung des eingeschlagenen Ausbildungswegs gewertet.