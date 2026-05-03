„Duo für die Zukunft“ – Verein bindet Cristiano und Tilman

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder setzt weiter auf Kontinuität und Nachwuchsförderung: Mit Cristiano und Tilman verlängern zwei junge Spieler ihre Verträge und bleiben dem Verein mindestens ein weiteres Jahr erhalten.
Mit der Vertragsverlängerung von Cristiano und Tilman treibt der Verein seine strategische Kaderplanung weiter voran. Beide Spieler entstammen der eigenen Jugend und stehen exemplarisch für den eingeschlagenen Weg, Nachwuchskräfte frühzeitig an den Herrenbereich heranzuführen.
Die Entscheidung unterstreicht den Anspruch, junge Spieler nicht nur zu integrieren, sondern langfristig an den Klub zu binden.
In der laufenden Saison konnten sich beide Akteure sichtbar weiterentwickeln. Neben Fortschritten im sportlichen Bereich sammelten sie auch erste Einsatzminuten in der Oberliga Niedersachsen und gewannen damit wertvolle Erfahrung auf höherem Niveau.
Diese Entwicklung wird intern als Bestätigung des eingeschlagenen Ausbildungswegs gewertet.
Die Verlängerungen sind Teil eines größeren Konzepts, das auf Nachhaltigkeit und Identifikation setzt. Der Verein verfolgt das Ziel, talentierte Spieler aus der eigenen Jugend kontinuierlich in die erste Mannschaft zu integrieren und ihnen dort Perspektiven zu bieten.
Mit Cristiano und Tilman bleiben zwei Spieler an Bord, denen die Verantwortlichen auch in Zukunft eine tragende Rolle zutrauen.