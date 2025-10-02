Duo führt Bayernliga an – Kilbey und Kämmerer bislang ganz vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
An der Spitze der Torjägerinnenliste befinden sich zwei Spielerinnen, mit jeweils fünf Toren. Eine davon ist Kiara Kilbey. Für den 1. FFC Hof läuft es bislang für Kilbey. Besonders der 3:1-Sieg über die Zweitvertretung des FC Ingolstadt wird ihr wohl im Kopf bleiben. Mit einem lupenreinen Hattrick binnen 14 Minuten zerlegte die Torjägerin den FCI im Alleingang. Aber auch die anderen beiden treffer gegen Weinberg und Regensburg verdeutlichen, wie wichtig Kilbey für ihre Mannschaft ist.
Die andere heißt Saskia Kämmerer. Die Knipserin geht für das Schlusslicht der Liga, den TuS Bad Aibling, auf Torejagd – und das erfolgreich. In den vergangenen drei Partien traf Kämmerer. Ihr gelang hierbei sogar zweimal ein Doppelpack. Ob die Spielerin diese Quote aufrechterhalten kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Auf Platz drei gibt es mehrere Spieler mit jeweils drei Toren. Merve Kantar ist eine von Ihnen. für den FC Stern München traf die 28-Jährige bislang viermal. Mit den drei Vorlagen ist Kantar die beste Scorerin der Liga. An insgesamt sieben Toren war die Spielerin bislang beteiligt – Liga-Bestwert.
1. Kiara Kilbey, 1.FFC Hof: 5 Tore
1. Saskia Kämmerer, TUS Bad Aibling: 5 Tore
3. Merve Kantar, FC Stern München I: 4 Tore
3. Lena Grabmeier, TUS Bad Aibling: 4 Tore
5. Lisa Blum, FC Würzburger Kickers: 3 Tore
5. Sophia Goldbrunner, FC Stern München I: 3 Tore
5. Franziska Haider, FC Ruderting: 3 Tore
5. Isabell Kostner, 1. FFC Hof: 3 Tore
5. Vanessa Meingaßner, FC Forstern: 3 Tore
5. Shatra Namutebi, FC Ingolstadt 04 II: 3 Tore – und vier weitere Spielerinnen mit jeweils drei Toren
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Frauen Bayernliga.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!