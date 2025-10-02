Duo führt Bayernliga an – Kilbey und Kämmerer bislang ganz vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

An der Spitze der Torjägerinnenliste befinden sich zwei Spielerinnen, mit jeweils fünf Toren. Eine davon ist Kiara Kilbey. Für den 1. FFC Hof läuft es bislang für Kilbey. Besonders der 3:1-Sieg über die Zweitvertretung des FC Ingolstadt wird ihr wohl im Kopf bleiben. Mit einem lupenreinen Hattrick binnen 14 Minuten zerlegte die Torjägerin den FCI im Alleingang. Aber auch die anderen beiden treffer gegen Weinberg und Regensburg verdeutlichen, wie wichtig Kilbey für ihre Mannschaft ist.

Die andere heißt Saskia Kämmerer. Die Knipserin geht für das Schlusslicht der Liga, den TuS Bad Aibling, auf Torejagd – und das erfolgreich. In den vergangenen drei Partien traf Kämmerer. Ihr gelang hierbei sogar zweimal ein Doppelpack. Ob die Spielerin diese Quote aufrechterhalten kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.