Duo einsam an der Spitze, kommen Rudersberg und Urbach nochmal ran?



SV Breuningsweiler und SV Unterweissach gehen als direkte Tabellennachbarn in dieses Duell. Beide Mannschaften stehen bei 34 Punkten, Breuningsweiler auf Rang fünf, Unterweissach auf Rang sechs. Die Gastgeber holten zuletzt mit dem 1:0 in Rudersberg einen wichtigen Sieg, während Unterweissach beim eindrucksvollen 4:0 gegen TSV Schornbach ein klares Ausrufezeichen setzte. Viel enger kann ein Vergleich im oberen Mittelfeld kaum daherkommen.

Auch das Hinspiel war mit dem 1:1 völlig ausgeglichen. Genau darin liegt nun die besondere Spannung dieser Partie. Beide Teams haben die Chance, sich etwas nach oben abzusetzen und gleichzeitig einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Nach den jüngsten Ergebnissen ist spürbar, dass beide Mannschaften mit Selbstvertrauen in diese Begegnung gehen. Vieles spricht für ein Spiel mit hoher Intensität, robuster Zweikampfführung und echtem Gewicht. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfL Mainhardt Mainhardt TSV Rudersberg Rudersberg 15:00 live PUSH



Der VfL Mainhardt hat in kurzer Folge Stabilität gezeigt. Erst gewann die Mannschaft 3:1 beim TSV Schmiden, dann folgte im Nachholspiel ein 0:0 gegen den TSV Gaildorf. Mit 29 Punkten steht Mainhardt auf Rang neun und hat die Möglichkeit, sich weiter vom unteren Bereich zu entfernen. TSV Rudersberg dagegen steckt mit 14 Punkten auf Platz 15 tief im Abstiegskampf. Der VfL Mainhardt hat in kurzer Folge Stabilität gezeigt. Erst gewann die Mannschaft 3:1 beim TSV Schmiden, dann folgte im Nachholspiel ein 0:0 gegen den TSV Gaildorf. Mit 29 Punkten steht Mainhardt auf Rang neun und hat die Möglichkeit, sich weiter vom unteren Bereich zu entfernen. TSV Rudersberg dagegen steckt mit 14 Punkten auf Platz 15 tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 2:2, obwohl Rudersberg schon 2:0 führte. Diese Partie dürfte also in beiden Lagern noch präsent sein. Für Mainhardt ist das Heimspiel die große Gelegenheit, die jüngste Form zu vergolden. Rudersberg braucht dringend ein Erfolgserlebnis, denn die Niederlage gegen Breuningsweiler hat die Lage nicht verbessert. Es ist ein Duell, in dem die tabellarische Schwerkraft auf der einen und der Überlebenswille auf der anderen Seite aufeinanderprallen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SC Urbach SC Urbach TSV Schmiden TSV Schmiden 15:00 PUSH



Für SC Urbach ist die Lage alarmierend. Nach dem 1:4 bei der SGM Kreßberg bleibt der Aufsteiger mit nur zehn Punkten Schlusslicht. TSV Schmiden verlor zuletzt zwar 1:3 gegen Mainhardt, steht mit 31 Punkten aber deutlich stabiler im Tabellenmittelfeld. Für die Gäste ist das eine Chance, sich nach unten weiter Luft zu verschaffen, für Urbach dagegen beinahe schon ein Spiel mit letzter Dringlichkeit. Für SC Urbach ist die Lage alarmierend. Nach dem 1:4 bei der SGM Kreßberg bleibt der Aufsteiger mit nur zehn Punkten Schlusslicht. TSV Schmiden verlor zuletzt zwar 1:3 gegen Mainhardt, steht mit 31 Punkten aber deutlich stabiler im Tabellenmittelfeld. Für die Gäste ist das eine Chance, sich nach unten weiter Luft zu verschaffen, für Urbach dagegen beinahe schon ein Spiel mit letzter Dringlichkeit. Das Hinspiel gewann Schmiden mit 3:1. Auch diesmal sprechen Tabelle und Ausgangslage zunächst für die Gäste. Doch genau solche Konstellationen tragen oft eine besondere Schärfe in sich, weil für den Tabellenletzten jeder Auftritt zum Kampf um das sportliche Überleben wird. Urbach braucht nicht nur Punkte, sondern ein Zeichen. Schmiden wiederum weiß, wie wertvoll ein Sieg in solchen Spielen sein kann, bevor der Druck wieder zunimmt. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Allmersbach Allmersbach SGM Kreßberg SGM Kreßberg 15:00 live PUSH



SV Allmersbach marschiert weiter mit großer Entschlossenheit durch die Saison. Das 3:2 in Nellmersbach war der nächste enge, aber erfolgreiche Schritt des Tabellenführers, der mit 57 Punkten weiter ganz oben steht. SGM Kreßberg sammelte mit dem 4:1 gegen SC Urbach ebenfalls Selbstvertrauen und hat sich mit 23 Punkten auf Rang zwölf etwas Luft verschafft. Dennoch bleibt die Rollenverteilung klar. SV Allmersbach marschiert weiter mit großer Entschlossenheit durch die Saison. Das 3:2 in Nellmersbach war der nächste enge, aber erfolgreiche Schritt des Tabellenführers, der mit 57 Punkten weiter ganz oben steht. SGM Kreßberg sammelte mit dem 4:1 gegen SC Urbach ebenfalls Selbstvertrauen und hat sich mit 23 Punkten auf Rang zwölf etwas Luft verschafft. Dennoch bleibt die Rollenverteilung klar. Das Hinspiel war jedoch ein Warnsignal für Allmersbach: Damals setzte sich der Spitzenreiter nur knapp mit 3:2 durch. Kreßberg hat also gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm werden kann. Für Allmersbach zählt in der entscheidenden Saisonphase trotzdem nur der nächste Sieg, denn TSV Gaildorf sitzt mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Druck von oben, Hoffnung von unten – auch deshalb hat dieses Duell eine besondere Spannung. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf TSV Nellmersbach Nellmersbach 15:00 PUSH



TSV Gaildorf steht mit 56 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Allmersbach. Nach dem 2:0 in Obersontheim und dem 0:0 im Nachholspiel gegen Mainhardt bleibt die Ausgangsposition glänzend, aber eben auch maximal sensibel. TSV Nellmersbach verlor zuletzt 2:3 gegen Allmersbach und steckt mit 24 Punkten auf Rang elf weiter in einer unruhigen Zone der Tabelle. TSV Gaildorf steht mit 56 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Allmersbach. Nach dem 2:0 in Obersontheim und dem 0:0 im Nachholspiel gegen Mainhardt bleibt die Ausgangsposition glänzend, aber eben auch maximal sensibel. TSV Nellmersbach verlor zuletzt 2:3 gegen Allmersbach und steckt mit 24 Punkten auf Rang elf weiter in einer unruhigen Zone der Tabelle. Das Hinspiel gewann Gaildorf mit 3:1 in Nellmersbach. Diesmal ist der Druck für die Gastgeber noch einmal größer, weil jeder Punktverlust im Titelrennen schwer wiegen kann. Nellmersbach hat gegen den Tabellenführer zuletzt gezeigt, dass die Mannschaft sich wehrt und in Spielen zurückkommen kann. Genau das macht die Aufgabe für Gaildorf gefährlich. Für den Favoriten ist es ein Pflichtsieg, für den Außenseiter eine Gelegenheit, Unruhe zu stiften. ---



TSV Schornbach geht mit spürbar angeschlagenem Selbstverständnis in dieses Heimspiel. Auf das klare 0:4 in Unterweissach folgte unter der Woche die 2:3-Niederlage bei SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Der Tabellendritte steht zwar weiter bei 42 Punkten, doch die jüngsten Rückschläge haben Wirkung hinterlassen. TSV Michelfeld 1954 verlor zuletzt 1:3 gegen Oppenweiler und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. TSV Schornbach geht mit spürbar angeschlagenem Selbstverständnis in dieses Heimspiel. Auf das klare 0:4 in Unterweissach folgte unter der Woche die 2:3-Niederlage bei SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Der Tabellendritte steht zwar weiter bei 42 Punkten, doch die jüngsten Rückschläge haben Wirkung hinterlassen. TSV Michelfeld 1954 verlor zuletzt 1:3 gegen Oppenweiler und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. Das Hinspiel entschied Michelfeld mit 1:0 für sich. Für Schornbach ergibt sich daraus die Chance zur Revanche – und die Notwendigkeit, nach den beiden Niederlagen wieder Stabilität herzustellen. Für Michelfeld ist jeder Punkt im Kampf gegen den Absturz von enormem Wert. Gerade deshalb dürfte dieses Spiel emotional aufgeladen sein: hier der Favorit mit Wunden, dort der Außenseiter mit letzter Entschlossenheit. ---

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim TSV Obersontheim Obersontheim 16:00 PUSH



TSV Schwaikheim hat beim 0:5 in Untermünkheim eine schmerzhafte Niederlage kassiert und will nun reagieren. Mit 31 Punkten steht die Mannschaft im Mittelfeld, kann sich aber keinen dauerhaften Negativlauf erlauben. TSV Obersontheim verlor 0:2 gegen Gaildorf und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 13 tief im Kampf um den Klassenverbleib. Die Ausgangslage ist klar, die Nervosität auf beiden Seiten ebenfalls. TSV Schwaikheim hat beim 0:5 in Untermünkheim eine schmerzhafte Niederlage kassiert und will nun reagieren. Mit 31 Punkten steht die Mannschaft im Mittelfeld, kann sich aber keinen dauerhaften Negativlauf erlauben. TSV Obersontheim verlor 0:2 gegen Gaildorf und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 13 tief im Kampf um den Klassenverbleib. Die Ausgangslage ist klar, die Nervosität auf beiden Seiten ebenfalls. Das Hinspiel gewann Schwaikheim mit 1:0 in Obersontheim. Auch diesmal spricht vieles für ein enges, umkämpftes Spiel, in dem Geduld und Konsequenz entscheidend werden. Schwaikheim will die Scharte des letzten Spieltags auswetzen und sich wieder stabilisieren. Obersontheim braucht Punkte, um die Abstiegsränge nicht noch näher kommen zu lassen. Gerade solche Spiele leben oft von Anspannung, Härte und dem Wissen, dass viel auf dem Spiel steht. ---