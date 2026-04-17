Duo einsam an der Spitze, kommen Rudersberg und Urbach nochmal ran?

Vor dem 23. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verdichtet sich die Lage an beiden Enden der Tabelle spürbar. SV Allmersbach und TSV Gaildorf liefern sich ein erbittertes Rennen um Platz eins, während im Tabellenkeller jeder Punkt schwerer wiegt als zuvor. Auch dahinter geht es um Haltung, Anschluss und Hoffnung. Nach dem vergangenen Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche tragen viele Duelle nun noch mehr Brisanz in sich – sportlich, emotional und mit klarer Wirkung auf die Tabelle.
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Auch das Hinspiel war mit dem 1:1 völlig ausgeglichen. Genau darin liegt nun die besondere Spannung dieser Partie. Beide Teams haben die Chance, sich etwas nach oben abzusetzen und gleichzeitig einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Nach den jüngsten Ergebnissen ist spürbar, dass beide Mannschaften mit Selbstvertrauen in diese Begegnung gehen. Vieles spricht für ein Spiel mit hoher Intensität, robuster Zweikampfführung und echtem Gewicht.
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Das Hinspiel endete 2:2, obwohl Rudersberg schon 2:0 führte. Diese Partie dürfte also in beiden Lagern noch präsent sein. Für Mainhardt ist das Heimspiel die große Gelegenheit, die jüngste Form zu vergolden. Rudersberg braucht dringend ein Erfolgserlebnis, denn die Niederlage gegen Breuningsweiler hat die Lage nicht verbessert. Es ist ein Duell, in dem die tabellarische Schwerkraft auf der einen und der Überlebenswille auf der anderen Seite aufeinanderprallen.
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Das Hinspiel gewann Schmiden mit 3:1. Auch diesmal sprechen Tabelle und Ausgangslage zunächst für die Gäste. Doch genau solche Konstellationen tragen oft eine besondere Schärfe in sich, weil für den Tabellenletzten jeder Auftritt zum Kampf um das sportliche Überleben wird. Urbach braucht nicht nur Punkte, sondern ein Zeichen. Schmiden wiederum weiß, wie wertvoll ein Sieg in solchen Spielen sein kann, bevor der Druck wieder zunimmt.
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Das Hinspiel war jedoch ein Warnsignal für Allmersbach: Damals setzte sich der Spitzenreiter nur knapp mit 3:2 durch. Kreßberg hat also gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm werden kann. Für Allmersbach zählt in der entscheidenden Saisonphase trotzdem nur der nächste Sieg, denn TSV Gaildorf sitzt mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Druck von oben, Hoffnung von unten – auch deshalb hat dieses Duell eine besondere Spannung.
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Das Hinspiel gewann Gaildorf mit 3:1 in Nellmersbach. Diesmal ist der Druck für die Gastgeber noch einmal größer, weil jeder Punktverlust im Titelrennen schwer wiegen kann. Nellmersbach hat gegen den Tabellenführer zuletzt gezeigt, dass die Mannschaft sich wehrt und in Spielen zurückkommen kann. Genau das macht die Aufgabe für Gaildorf gefährlich. Für den Favoriten ist es ein Pflichtsieg, für den Außenseiter eine Gelegenheit, Unruhe zu stiften.
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Das Hinspiel entschied Michelfeld mit 1:0 für sich. Für Schornbach ergibt sich daraus die Chance zur Revanche – und die Notwendigkeit, nach den beiden Niederlagen wieder Stabilität herzustellen. Für Michelfeld ist jeder Punkt im Kampf gegen den Absturz von enormem Wert. Gerade deshalb dürfte dieses Spiel emotional aufgeladen sein: hier der Favorit mit Wunden, dort der Außenseiter mit letzter Entschlossenheit.
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Das Hinspiel gewann Schwaikheim mit 1:0 in Obersontheim. Auch diesmal spricht vieles für ein enges, umkämpftes Spiel, in dem Geduld und Konsequenz entscheidend werden. Schwaikheim will die Scharte des letzten Spieltags auswetzen und sich wieder stabilisieren. Obersontheim braucht Punkte, um die Abstiegsränge nicht noch näher kommen zu lassen. Gerade solche Spiele leben oft von Anspannung, Härte und dem Wissen, dass viel auf dem Spiel steht.
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Schon das Hinspiel war mit dem 2:2 hart umkämpft. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt mit klarer Energie aufgetreten sind. Oppenweiler kann mit einem weiteren Sieg seine starke Position im oberen Feld festigen und den Druck auf Rang drei erhöhen. Untermünkheim hat mit dem Kantersieg neues Selbstvertrauen getankt und wird diese Reise nicht als Statist begleiten wollen. Dieses Duell verspricht Tempo, Wucht und echte Intensität.
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