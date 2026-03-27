Duo aus Lam: Arnschwang präsentiert drei Neuzugänge

DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm mit den drei Arnschwanger Sommer-Neuzugängen Jonas Augustin, Max Herzig und Moritz Ammon (von links). – Foto: Julia Baumann

Der 22 Jahre alte Offensivspieler Moritz Ammon kommt von der SG Lohberg/Lam II, hat aber in den vergangenen Jahren bereits einige Landesliga-Einsätze für die SpVgg Lam gehabt. „Er ist pfeilschnell, hat eine gute Abschlussqualität und ein Auge für den Mitspieler“, beschreibt DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm den jungen Neuzugang. Ammon war bei seinem Team die letzten Jahre immer für Tore im zweistelligen Bereich und mehrere Assists verantwortlich. Der Angreifer spielte in der Jugend bei der heimischen JFG Osser Hohenbogen und danach Kreisklasse und -liga bei der SG Lohberg/Lam. „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich mich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen möchte. Beim Training hatte ich direkt ein gutes Gefühl und habe gemerkt, dass die Trainingsqualität hier sehr gut ist. Außerdem suche ich eine neue Herausforderung, bei der ich mich weiter verbessern und der Mannschaft helfen kann“, erklärt der Arnschwanger Neuzugang.



Jung und torgefährlich ist auch Jonas Augustin. Der 20-Jährige wechselt vom FC Ottenzell nach Arnschwang. Im Lager der DJK ist man froh, dass sich der robuste und dynamische Offensivspieler für einen Wechsel entschieden hat: „Er sucht kompromisslos den Torabschluss. Wir wollten ihn bereits vergangenes Jahr verpflichten und sind froh, dass es nun klappt“, betont Abteilungsleiter Sturm. „Für mich war es der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen und mich sportlich weiterzuentwickeln. Bei der DJK sehe ich dafür die besten Voraussetzungen“, ergänzt Augustin.



