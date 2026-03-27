 2026-03-25T14:09:28.761Z

Transfers

Duo aus Lam: Arnschwang präsentiert drei Neuzugänge

Moritz Ammon, Jonas Augustin und Maximilian Herzig schließen sich zur neuen Saison der DJK an

von Julia Baumann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm mit den drei Arnschwanger Sommer-Neuzugängen Jonas Augustin, Max Herzig und Moritz Ammon (von links).
DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm mit den drei Arnschwanger Sommer-Neuzugängen Jonas Augustin, Max Herzig und Moritz Ammon (von links). – Foto: Julia Baumann

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Maximilian Herzig
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Jonas Augustin
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Moritz Ammon
Moritz Ammon

Die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Nord-Bezirksligisten DJK Arnschwang arbeiten fleißig am Kader für die neue Spielzeit. Neben der Verlängerung eines Großteils des bestehenden Kaders sind nun auch die nächsten drei Neuzugänge fix: Im Sommer wechseln Moritz Ammon, Jonas Augustin und Maximilian Herzig an die Chamer Straße.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler Moritz Ammon kommt von der SG Lohberg/Lam II, hat aber in den vergangenen Jahren bereits einige Landesliga-Einsätze für die SpVgg Lam gehabt. „Er ist pfeilschnell, hat eine gute Abschlussqualität und ein Auge für den Mitspieler“, beschreibt DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm den jungen Neuzugang. Ammon war bei seinem Team die letzten Jahre immer für Tore im zweistelligen Bereich und mehrere Assists verantwortlich. Der Angreifer spielte in der Jugend bei der heimischen JFG Osser Hohenbogen und danach Kreisklasse und -liga bei der SG Lohberg/Lam. „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich mich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen möchte. Beim Training hatte ich direkt ein gutes Gefühl und habe gemerkt, dass die Trainingsqualität hier sehr gut ist. Außerdem suche ich eine neue Herausforderung, bei der ich mich weiter verbessern und der Mannschaft helfen kann“, erklärt der Arnschwanger Neuzugang.

Jung und torgefährlich ist auch Jonas Augustin. Der 20-Jährige wechselt vom FC Ottenzell nach Arnschwang. Im Lager der DJK ist man froh, dass sich der robuste und dynamische Offensivspieler für einen Wechsel entschieden hat: „Er sucht kompromisslos den Torabschluss. Wir wollten ihn bereits vergangenes Jahr verpflichten und sind froh, dass es nun klappt“, betont Abteilungsleiter Sturm. „Für mich war es der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen und mich sportlich weiterzuentwickeln. Bei der DJK sehe ich dafür die besten Voraussetzungen“, ergänzt Augustin.

Mit Maximilian Herzig bekommt die DJK neben den beiden jungen Talenten einen – trotz seines ebenfalls noch jungen Alters – erfahrenen Fußballer hinzu. Der 21-jährige Torwart verlässt den Landesligisten SpVgg Lam als „Nummer zwei“ und schließt sich zur neuen Saison Arnschwang an. Der bisherige DJK-Keeper Tobias Auer geht am Ende der aktuellen Spielzeit. „Max hat einen sehr guten Eindruck im Training gemacht. Er ist hochmotiviert, selbstbewusst und nicht nur vom Torwartspiel her top, sondern auch fußballerisch gut und mutig“, beschreibt Andreas Sturm. Herzigs Wechsel war für ihn eine sportliche Entscheidung: „Nach zwei sehr guten Trainingseinheiten in Arnschwang waren es vor allem die Qualität in der Mannschaft und der spielerische Ansatz, die mich überzeugt haben“, erklärt der Keeper.

Ammon, Augustin und Herzig haben erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Alle drei waren wichtige Spieler in ihren Mannschaften und besitzen noch viel Entwicklungspotenzial, ist die DJK-Führung überzeugt. „Die beiden Lamer Spieler kenne ich noch aus meiner Zeit bei der SpVgg, als sie ihre ersten Schritte im Landesligakader gemacht haben“, so Sturm. Zusammen mit Samuel Burgfeld (wir berichteten) sind das die ersten vier Neuzugänge der DJK Arnschwang für die neue Saison. Weitere werden noch folgen, teilt der Verein mit.