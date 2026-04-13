Dunkler Tag für Cannstatt: Rot, Rückstand, zwei Gegentore nach der 89.

Im Waldstadion Dagersheim fand ein spannendes Duell zwischen dem TSV Dagersheim und dem SV Nufringen statt. Adrian Wichert eröffnete in der 7. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Vincent Kayser auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Nufringen zurück: Matti Berner verkürzte in der 51. Minute, gefolgt von Kadim Can Uysal, der in der 62. Minute den Ausgleich erzielte. Doch Dagersheim ließ sich nicht entmutigen: Robin Volz traf in der 85. Minute zur erneuten Führung, bevor Jens Lehle in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand herstellte.

Im Bezirksliga-Duell zwischen Croatia Stuttgart und der SpVgg Holzgerlingen setzten sich die Gäste klar mit 3:0 durch. Max Horn eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit erhöhten Danilo Radatti (71.) und Julius Hamm (81.) auf 3:0, was die Dominanz Holzgerlingens unterstrich.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TSV Musberg und SV Bonlanden gab es einige packende Momente. Giancarlo Pinna brachte die Gäste in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Ivo Covic in Führung. Kurz vor der Halbzeit sorgte Art Gashi mit einem unglücklichen Eigentor für den Ausgleich. Nach einer Gelb-Roten Karte in der 57. Minute musste Bonlandens Gashi vorzeitig vom Platz. In der Nachspielzeit sicherte Covic mit seinem zweiten Assist und einem Tor in der 90. Minute den 2:1-Sieg für Bonlanden.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Deckenpfronn und dem VfL Oberjettingen endete die Partie torlos. Beide Teams zeigten engagierte Leistungen, doch die Defensiven standen stabil. Chancen blieben Mangelware, und trotz einiger guter Ansätze konnten die Offensiven nicht entscheidend zuschlagen. Die Zuschauer sahen ein spannendes, aber torloses Spiel.

Im Bezirksliga-Duell zwischen TV Darmsheim und VfL Herrenberg endete das Spiel 1:1. Josias Hartmann brachte die Gäste in der 26. Minute mit einem präzisen Fernschuss in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit antwortete Simon Zweigle für die Hausherren und erzielte den Ausgleich in der 43. Minute. Beide Teams hatten Chancen, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen.

Im Bezirksliga-Duell zwischen ASV Botnang und SpVgg 1897 Cannstatt, das auf dem Kunstrasenplatz stattfand, gab es einige spannende Momente. Nach einer ersten Hälfte, in der der ASV etwas schmeichelhaft mit 1:0 durch Edison Qenajs Tor in der Nachspielzeit führte, wendete sich das Spiel nach der Pause. Talha Kavak glich für Cannstatt aus, bevor Robin Jordan in der 72. Minute die Gäste mit einem umstrittenen Tor in Führung brachte. Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung: Ein Eigentor von Jordan sorgte für den Ausgleich, gefolgt von seiner roten Karte. Qenaj und Madi Ceesay sicherten schließlich den 4:2-Sieg für Botnang.

Im Schwarzbach-Stadion traf der SV Vaihingen auf den TV Echterdingen in einem spannenden Bezirksliga-Duell. Die Gäste aus Echterdingen gingen in der 30. Minute durch Loris Grassi in Führung, der nach einer präzisen Flanke von Ivan Cosic ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 74. Minute, erhöhte Jannik Wachtmeister auf 2:0, erneut vorbereitet von Cosic. Vaihingen konnte trotz einiger Bemühungen nicht reagieren und blieb torlos.

Im spannenden Duell zwischen TSV Jahn Büsnau und SV Rohrau fiel das erste Tor bereits in der 1. Minute, als Marc Hetzel nach einem schnellen Angriff zur Führung traf. Nur sechs Minuten später erhöhte Hetzel erneut, was die Gäste unter Druck setzte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Johannes Specht für das 3:0. Nach der Pause wendete sich das Blatt: Armando Di Leo verkürzte in der 61. Minute auf 3:1, gefolgt von Björn Holz, der in der 67. Minute auf 3:2 stellte. Kurz vor Schluss sah Tobias Kamm die Gelb-Rote Karte.