„Dumm und naiv“: VfB Hallbergmoos verspielt Führung in den Schlussminuten

Kurz vor der Nachspielzeit war die Welt des VfB Hallbergmoos noch in Ordnung. Der Landesligist führte mit 1:0 beim FC Schwabing , hatte Ball und Gegner unter Kontrolle. Doch dann waren die drei Punkte auf einmal weg. Böse Fehler in der Schlussphase sorgten für eine nicht mehr für möglich gehaltene 1:2 (1:0)-Niederlage.

„Das war einfach nur dumm und naiv“, schimpfte VfB-Trainer Andreas Giglberger nach dem Match, in dem seine Mannschaft die knappe 1:0-Führung eigentlich schon über die Zeit gebracht hatte. Schwabing blieben nur noch 180 Sekunden – und nichts deutete darauf hin, dass der Sieg der Gäste noch einmal ernsthaft in Gefahr geraten sollte.

Doch dann fiel in der 89. Minute der Ausgleich, resultierend aus einem Abwehrfehler und einer Portion Pech. Zunächst klärte die Defensive der Gäste etwas zu kurz. 20 Meter vor dem Tor stand niemand bei Flint Kapusta, der ungehindert zum Schuss kam. Das alleine wäre noch nicht so schlimm gewesen wie die Tatsache, dass die Kugel abgefälscht wurde – und erst so unhaltbar im Kasten einschlagen konnte.

Es blieb aber nicht bei zwei hergeschenkten Punkten. In der 91. Minute gab es dann noch eine Ecke für die Münchner – und die trieb den VfB-Trainer erst recht in den Wahnsinn. Seine Mannschaft hatte komplett die Ordnung verloren und ließ gleich drei gegnerische Spieler unbewacht. Der frühere Kammerberger Goalgetter Giacinto Sibilia sagte Danke und markierte aus einem Meter Entfernung sein fünftes Saisontor für den FC Schwabing.

Kein schönes Fußballspiel

Zuvor hatten die beiden Mannschaften ein unterdurchschnittliches Landesliga-Match gezeigt, das sich dem Nieselregen anpasste. Früh gingen die Hallbergmooser in Führung – auch dank eines ganz starken Zusammenspiels: Arian Kurmehaj spielte nach einer Viertelstunde den Ball wunderbar durch die Lücke der Viererkette auf Emil Kierdorf, und der machte das, was Topstürmer halt so machen: Er umkurvte den Keeper und schob die Kugel aus spitzem Winkel ein. Kierdorf war es auch, dem sich noch vor der Pause eine weitere sehr gute Abschlussmöglichkeit bot. Doch es blieb beim 1:0.

In der Folgezeit kontrollierte Hallbergmoos das Geschehen, während den harmlosen Schwabingern die Mittel fehlten. Zwingend kam in den zweiten 45 Minuten allerdings auch der VfB nicht mehr vor das gegnerische Gehäuse. Genau genommen passierte bis zu den letzten Minuten so gut wie gar nichts mehr. Die Uhr lief einfach herunter – bis zu besagter Schlussphase. Schade für die Hallbergmooser Kicker, die mit einem Sieg von den Ausrutschern der Spitzenmannschaften hätten profitieren können.