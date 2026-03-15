„Dumm und dämlich gespielt“: TuS Holzkirchen unterliegt daheim Waldperlach

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Waldperlach – Foto: Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen lässt beim Rückrundenauftakt zu viele Chancen liegen und verliert gegen Waldperlach mit 1:2.

Mehr als vier Monate ist es her, dass der TuS Holzkirchen letztmals in der Bezirksliga Ost um Punkte gekämpft hat. Mit etwas Ungewissheit startete nun das Team von Trainer Orhan Akkurt zu Hause gegen Waldperlach in die Rückrunde – und der Auftakt verlief so gar nicht, wie man sich das im Holzkirchner Lager erhofft hatte. Der TuS kassierte eine 1:2-Heimniederlage. „Das tut heute richtig weh“, gibt Akkurt unumwunden zu.

Ein ähnliches Gefühl dürfte den Holzkirchner Übungsleiter auch beim Blick auf die personelle Situation beschlichen haben. Zu den ohnehin schon zahlreichen Ausfällen gesellten sich kurzfristig noch Maximilian Freundl (krank) und Fabio Sabbagh (muskuläre Probleme), der zwar auf der Bank saß, doch Coach Akkurt wollte kein Risiko eingehen: „Trotzdem kann man die Ausfälle kompensieren. Die Mannschaft, die auf dem Platz stand, war absolut konkurrenzfähig.“

Das galt für seine Schützlinge insbesondere in der ersten Hälfte. „Ich finde, dass wir da ein super Spiel gemacht haben“, resümiert Akkurt. „Wir haben die Partie dominiert.“ Das Manko, das sich bereits in der Vorbereitung beobachten ließ, blieb aber, denn die Holzkirchner machten erneut zu wenig aus ihrer Überlegenheit.

Der Treffer zum 1:0 von Rückkehrer Emil Albrecht nach 37 Minuten war da fast schon die Ausnahme. Teamkollege Anton Deibele hatte das Leder nach innen gelegt, und Albrecht schob trocken zum 1:0 ein. Dann aber verpassten es die TuS-Kicker, für klare Verhältnisse zu sorgen. Wenig später fiel Albrecht im Strafraum. „Er wurde getroffen“, betont sein Trainer. Doch der Pfiff zum Elfmeter blieb aus. Vielmehr kassierten die TuS-Kicker beinahe im Gegenzug den 1:1-Ausgleich durch Waldperlachs Zoran Dimitrijevic. Akkurt ärgert sich: „Da waren wir in Gedanken noch beim nicht gegebenen Elfmeter.“

Das zog sich dann auch in die zweite Halbzeit hinein. „Wir haben dumm und dämlich gespielt“, schimpft Akkurt. „Auch weil wir offensiv ganz viel liegengelassen haben.“ Denn aus dem erhofften Treffer zur neuerlichen Führung wurde – trotz der Überlegenheit – nichts. Es sollte sogar noch schlimmer kommen.

Nach einer knappen Stunde traf Waldperlachs Philipp Schaefer zum 2:1 für die Gäste und sorgte damit für lange Gesichter bei den Holzkirchner Spielern. Denn dieser Treffer reichte für Waldperlachs überraschenden Auswärtssieg. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, findet der TuS-Coach. „Waldperlach hat auf Konterspiel gesetzt, und wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir wussten vor dem Spiel einfach nicht, wo wir stehen, aber das wird sich in der nächsten Woche ändern.“ Denn bis zum nächsten Punktspiel am kommenden Samstag in Aschau ist die Pause definitiv nicht mehr so lange wie zuletzt.