Damjan Knetemann von der SpVgg Kammerberg – Foto: Michalek

„Dumm gelaufen": SpVgg Kammerberg bleibt auch gegen Kellerkind ohne Punkte

Kammerberg – Eigentlich wollte die SpVgg Kammerberg im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Ober-/Unterhaunstadt in die Erfolgsspur zurückfinden. Was dann in den 90 Minuten passierte, bezeichnete Trainer Victor Medeleanu nur als „dumm gelaufen“. Eine frühe Rote Karte und ein Eigentor brachten sein Team aus dem Tritt. Kammerberg verlor mit 1:2 (0:1) und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg in der Bezirksliga Nord. Die Vorzeichen waren alles andere als günstig: Thomas Eichenseer musste krankheitsbedingt passen, Kapitän Alexander Nefzger konnte immerhin angeschlagen auf der Bank Platz nehmen. Dort saß auch Domenik Kaiser, der nach seinem Urlaub unter der Woche nicht trainieren konnte.

Ein Ballverlust mit massiven Folgen Trotzdem war Kammerberg zunächst das gefährlichere Team – bis sich die Heimelf einen folgenschweren Ballverlust leistete. Jan Lipovsek wollte die Situation bereinigen, kam aber als letzter Mann zu spät und sah Rot (25.). Es kam noch bitterer: Nur sieben Minuten später sprang der Ball nach einem Abpraller unglücklich von Justin Fauland ins eigene Tor (32.).