Dulic teuerster 3.-Liga-Verteidiger – Startwert für Bayernliga-Duo

Vier Siege und zwei Niederlagen: Sechsmal lief 1860-Talent Sean Dulic bereits für die Deutsche U20-Nationalmannschaft auf. – Foto: IMAGO/Markus Ulmer

Zwei Spieler des TSV 1860 München steigerten ihren Marktwert in der Hinserie der 3. Liga. Ein Löwen-Youngster stieg zum wertvollsten Verteidiger auf.

Kraftpaket, Shootingstar und deutscher U-Nationalspieler: Die starken Leistungen von Sean Dulic fallen nicht nur Fans des TSV 1860 München auf. Transfermarkt.de honorierte die herausragende Entwicklung jetzt. Der Innenverteidiger steigt zum wertvollsten Verteidiger der 3. Liga auf. Der 20-Jährige ist Stammspieler bei 1860 und inzwischen regelmäßiger Gast bei Deutschlands U-Nationalmannschaft. Darüber hinaus besticht Dulic trotz seines jungen Alters durch seine Körperlichkeit.

1860-Verteidiger Sean Dulic ist nun der wertvollste Verteidiger der 3. Liga Von transfermarkt.de bekam Dulic nun ein sattes Plus in Sachen Marktwert: Von einer Million Euro ging es hoch auf 1,3 Millionen Euro. Den Hype kommentierte Dulic jüngst gelassen gegenüber dem Merkur: „Es ging alles sehr, sehr schnell – und kann genauso schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Deswegen will ich einfach klar bleiben im Kopf und mir darüber nicht zu viele Gedanken machen.“