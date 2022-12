Dujmovic und Roth treffen beide je 4 x mal

SW Stotzheim II – SV Frauenberg 1:9 (1:1)

Im letzten Punktspiel konnten die Gäste aus Frauenberg nochmals das Tore Konto aufbessern. „Stotzheim hätte auch in Führung gehen können. Wer weiß wie das Spiel dann ausgegangen wäre“. Blickte Coach Hilger zurück. „Wir haben aber durch eine gute Mannschaftsleistung nochmals eine Schüppe drauflegen können. Vor allem sind wir nicht auf die Wortgefechte eingegangen“. Resümierte Hilger weiter.

Das Spiel beginn sehr forsch. Die erste dicke Chance gehörte den Stotzheimern. Can schickt Morgado auf die Reise und der steht alleine vor SVF Schnapper Bramer. Morgado versucht das Spielgerät an Bramer vorbei zu lupfen, aber mit einem schnellen Reflex konnte Bramer parieren. Die ersten Annäherungsversuche Richtung Stotzheimer Tor waren überhaupt nicht erwähnenswert. Erst in der 15. Minute konnten die Gäste in Führung gehen. Dujmovic schickt Roth, der lässt mit einem Kontakt noch einen Verteidiger ins Leere laufen und schiebt dann rechts unten zur Führung ein. Nur 5. Minuten nach der Führung der nächste Rückschlag für den Gastgeber. N. Hoffmann fault im Strafraum als letzter Spieler, der noch aktiv eingreifen hätte können und kassiert die rote Karte. Das wollten die Stotzheimer aber anders gesehen haben. SWS Tormann Löhmann sprintete sofort zum unparteiischen, um ihm zusagen, dass er falsch lag. Auch Stotzheims Schöneberg war nicht zufrieden mit der Entscheidung und bekundete diese ebenfalls. Beide Spieler wurden vom unparteiischen mündlich verwarnt. Trotz Unterzahl wurde der Gastgeber aus Stotzheim stärker. Die Belohnung kam in der 31. Spielminute. Thelen steckt auf Malela der mit gut Tempo in den Strafraum dribbeln konnte und sehr sehenswert in den rechten Winkel abschloss. In Minute 43. Aber die erneute Führung für die Gäste. Roth stocherte im zweiten Versuch das Leder über die Linie nach Hereingabe von Dujmovic. Kurz vor dem Pausenpfiff war Stotzheims Schöneberg wieder mal unzufrieden mit der Schiedsrichter Leistung und bekam die längst überfällige gelbe Karte dafür. Bevor es da noch mehr ausatet, holte der Trainer Schöneberg runter. Dann war Halbzeit.

Coach Hilger hat wohl die richtigen Worte in der Kabine gefunden. Nach nur 1 Minute in der Zweiten Halbzeit erhöhte Strnad auf 1:3, nach Zuarbeit von Wolf. SWS Schlussmann Löhmann wollte aber vorher ein Foulspiel gesehen haben, weil ein Stotzheimer auf dem Boden lag. Aus Sicht des Schreibers gab es einen Zusammenstoß, aber beide Spieler gingen in Tackling, wobei der Stotzheimer Akteur unglücklich aufprallte, aber es war kein Foul. Löhmann wollte sich schon auswechseln lassen, weil er die Entscheidungen nicht wahrhaben wollte, die der Unparteiische entschied. Seine Mitspieler konnten Ihn beruhigen und es ging weiter. Die 59. Minute, D Uedelhoven mit einer Flanke auf Dujmovic, der legt quer auf Roth, der lädt noch mal zu einem Tänzchen ein, bevor er dann das Leder über die Linie drückt. In Minute 61 flankt Uedeloven erneut aus der nahezu selben Position, diesmal drückt Roth den Ball per Kopf über die Linie. Die Gastgeber waren geschlagen. Es gab kaum noch Entlastung. In der 66 Minute das 1:6 für Frauenberg. Strnad passt auf Dujmovic, der schlenzt das Leder aus knapp 15 Metern ins lange Eck. Wieder eine Zeigerumdrehung später ist Dujmovic wieder im 16-er und versenkt wieder im langen Eck. Dujmovic erzielt dann in der 74 Minute nach Flanke von Wolf per Direktabnahme das 1:8 und markiert einen Lupenreinen Hattrick. Der eingewechselte Brkic passt in der 81. Minute nochmal auf Dujmovic, der setzt dann das letzte Tor in diesem Spiel und schiebt die Kugel ins linke Eck. Zum Schluss wurde es nochmal was hitziger. Die Stotzheimer Trainerbank und ein paar Spieler waren erneut nicht zufrieden, wie Sie vom unparteiischen behandelt wurden. Am Ende entschieden beide Mannschaften das Spiel noch runter zuspielen und kickten sich gegenseitig den Ball zu. Zu einfach um wahr zu sein. 2 Stotzheimer wollten dann doch richtigen Fußball spielen, verloren den Ball und Frauenbergs Greinke hat die Doppelchance auf den 10. Treffer, scheiterte aber an Schlussmann Löhmann, der an allen Gegentreffern nichts halten konnte.

Stimmen nach dem Spiel: