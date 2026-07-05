Duje Goles verstärkt die Offensive des WSV

Duje Goles kommt vom TuS Ennepetal – Foto: WSV

Der 23-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga Westfalen mit. In bislang 86 Oberliga-Partien war Goles an 30 Treffern direkt beteiligt. In der vergangenen Saison erzielte der offensive Mittelfeldspieler sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer für den TuS Ennepetal vor. Dort spielte er unter anderem gemeinsam mit Ex-WSV-Spieler Kevin Hagemann.

Goles soll Offensivspiel des WSV bereichern

Der 1,80 Meter große Rechtsfuß überzeugt vor allem durch seine technische Qualität, seine Dynamik und seine Vielseitigkeit im Offensivspiel. Mit seinen Fähigkeiten soll er die Offensive des WSV weiter verstärken.

Lennart Strufe, Vorstand Sport des Wuppertaler SV, sagt: „Duje ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der Technik, Dynamik und Kreativität miteinander verbindet. Er verfügt über ein gutes Gespür für Spielsituationen, ist sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber gefährlich und gibt uns im Offensivbereich zusätzliche Flexibilität. Trotz seines jungen Alters hat er bereits gezeigt, dass er konstant gute Leistungen auf den Platz bringen kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den WSV entschieden hat und sind überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit hervorragend zu unserer Mannschaft passt.“