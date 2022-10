Duisburger SV siegt in Verlängerungs-Krimi gegen die GSG Duisburg Kreispokal Duisburg-Mülheim-Dinslaken: 13 Partien sind bereits gelaufen, so ging es aus.

13 von 16 Partien in der dritten Runde des Kreispokals Duisburg-Mülheim-Dinslaken sind Geschichte, und die eine oder andere Überraschung und manch kurioser Spielverlauf waren da schon dabei. Besonders turbulent verlief etwa das Spiel zwischen dem Duisburger SV 1900 und der GSG Duisburg, beide in der Bezirksliga beheimatet und dort auch auf den Plätzen zehn und elf direkte Tabellennachbarn.

Hier führten die Gastgeber noch bis in die 80. Minute hinein mit 3:0, nichts schien auf einen Abend mit Verlängerung hinzudeuten. Doch die GSG schlug zurück, kam durch Nicola Serra, Florian Witte und David Gehle noch zum Ausgleich. Am Ende sollte jedoch alles für die Katz gewesen sein, denn in den zusätzlichen 30 Minuten schossen die DSV-Kicker noch ein 7:3 heraus. Drei Treffer gingen auf das Konto von Samet Mantrazi, zweimal traf Torun Can Gül, zudem waren Simon Kouam Kengne und Princely Ngangjoh erfolgreich.

Die in der Saison mit Platz zwei in Bezirksliga, Gruppe 6 blendend gestarteten Kicker von Rheinland Hamborn haben derweil den ambitionierten VfL Speldorf, der seinerseits Zweite in Gruppe 5 der Bezirksliga ist, mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Allerdings lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als Ismail Öztürk das Siegtor für Hamborn erzielte. Ein würdiges Bezirksliga-Top-Duell.

In einem weiteren Bezirksliga-Duell fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Mit 6:5 setzte sich hier der Neunte aus Gruppe 5, die TuS Mündelheim, gegen den Dritten Mülheimer SV 07 durch. 2:2 stand es hier nach 90 Minuten, in der Verlängerung brachte Enes Bayram dann nach 110 Minuten die Mülheimer in Führung, ehe Yannic Geiss mit seinem des Abends auf den allerletzten Drücker, in der 122. Minute, das Elfmeterschießen erzwang. Hier behielten die Gastgeber dann besser die Nerven.

Mit 4:3 setzte sich der DSC Preußen beim 1. FC Mülheim-Styrum durch, der SV Genc Osman gewann souverän mit 6:2 bei Rot-Weiß Mülheim. Ein Tor reichte derweil Croatia Mülheim zum Sieg bei Viktoria Wehofen, es traf Josip Stoicic. Ebenso war es für Wacker Dinslaken gegen den TSV Bruckhausen, hier ließ sich Raphael Rosenthal bis zur 90. Minute Zeit. Ausgeschieden ist der TV Jahn Hiesfeld, der beim A-Ligisten Meiderich 06/95 1:3 verlor.