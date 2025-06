Duisburger SV hat sich für den MSV Duisburg herausgeputzt

Beide Mannschaften sind in dieser Woche in die Vorbereitung gestartet, zum Abschluss steht nun das Testspiel gegeneinander an. Im Jahr des 125-jährigen Vereinsjubiläums hat sich beim DSV im Vorfeld der Partie einiges getan. So haben die Vereinsmitglieder in Eigenleistung den Rasenplatz wieder auf Vordermann gebracht und auch auf der Anlage kräftig Hand angelegt. "Seit Mai haben wir kräftig am Rasenplatz gearbeitet, um ihn wieder spielfähig zu bekommen. Das ist uns gelungen und auf den MSV wartet nun ein hervorragender Untergrund", erklärt Michele Mastrolonardo, der Sportliche Leiter von 1900.

Nicht nur der Naturrasen hat in den vergangenen Wochen eine Aufhübschungskur erfahren. "Wir freuen uns, dass der MSV in unserem Jubiläumsjahr bei uns zu Gast ist und somit zwei Traditionsvereine gegeneinander spielen werden. Außerdem haben wir die Platzanlage auf Vordermann gebracht. Danke an die viele Helfer, die unzählige Stunden ehrenamtlich gearbeitet haben", betont Mastrolonardo.

Bei dem Duell rechnet der Verantwortliche mit einer stattlichen Kulisse. "Wir dürfen etwas mehr als 2.500 Zuschauer auf die Anlage lassen. Ich denke, dass wir diese Zahl auch erreichen werden", erläutert er. Der Andrang an der Tageskasse dürfte entsprechend groß sein. Die Tore werden bereits um 11 Uhr geöffnet, schließlich steigt ja um 12 Uhr schon die erste Begegnung des Tages. Die frisch in die Kreisliga A aufgestiegene DSV-Reserve empfängt die C-Liga-Elf der Zebras. Um 15 Uhr rollt dann der Ball zwischen dem DSV und MSV. Zuletzt standen sich die Teams vor gut einem Jahr gegenüber, da hat der Spielverein einen souveränen 8:0-Erfolg eingefahren.