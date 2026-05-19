Duisburger SV 1900 trennt sich überraschend von Trainer Opdenhövel

Damian Opdenhövel ist nicht mehr Trainer des Duisburger SV 1900. – Foto: Laura Weyl

Der Duisburger SV 1900 hat sich überraschend von Trainer Damian Opdenhövel getrennt. Kurz vor dem Ende der Saison belegt der DSV 1900 in der Bezirksliga, Gruppe 5, den fünften Tabellenplatz, hat das bei FuPa Niederrhein hinterlegte Ziel einer Top-Drei-Platzierung noch vor Augen. So überraschend wie die Trennung für die Öffentlichkeit war, so sehr hat sie auch den Übungsleiter erwischt.

"Aus internen Gründen hat der DSV 1900 die Zusammenarbeit mit Trainer Damian Opdenhövel mit sofortiger Wirkung beendet. Für die verbleibenden Spiele der Saison übernimmt Trainer Sergio Pinto Cruz die alleinige sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft. Der DSV 1900 bedankt sich bei Damian Opdenhövel für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht ihm für seine private sowie sportliche Zukunft alles Gute", heißt es dazu auf der Homepage des DSV.

"Die Entscheidung wurde mir nach einer Trainingseinheit innerhalb von zwei Minuten mitgeteilt. Das war schon komisch, da es sich für mich in keiner Weise angekündigt hat. Dann hieß es auch, dass man sich sowieso zum Saisonende trennen wolle, wovon ich aber auch vorher nie was gehört habe", sagt Opdenhövel gegenüber der NRZ. Über die Gründe kann auch er nur mutmaßen, er sieht aber eine Meinungsverschiedenheit mit einem Vorstandsmitglied als mögliche Ursache. Ins Detail gehen will er aber nicht, "da werde ich jetzt keine schmutzige Wäsche waschen.“ Erfreut zeigt er sich indes über den Rückhalt aus der Mannschaft, denn gleich mehrere Spieler sollen das Gespräch mit dem Vorstand gesucht haben, um diesen noch umzustimmen. Geklappt hat das nicht. Ab sofort übernimmt Sergio Pinto Cruz, der gemeinsam mit Opdenhövel seit Saisonbeginn für die Mannschaft verantwortlich ist.